Cultura.- Krist Novoselic: "No apoyo el fascismo ni un estado autoritario"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El que fuera bajista de Nirvana, Krist Novoselic, ha escrito otro pensaje en su página de Facebook para aclarar otro anterior en el que apoyaba el discurso "fuerte y directo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a las protestas contra el racismo derivadas de la muerte de George Floyd.

Trump dijo que movilizaría al ejército estadounidense si fuera necesario para acabar con las protestas, que en estos últimos días se han multiplicados por todo el país y, en respuesta a eso, Novoselic llegó a plantear: "No importan los detalles legales que pocos entienden. Trump dijo que detendría la violencia y esto habla a muchos".

"Imagina que las autoproclamadas 'milicias patrióticas' estuvieran montando este infierno. Si ese fuera el caso, la gente de izquierdas estaría encantada con una intervención federal. La mayoría de los estadounidenses quieren la paz en sus comunidades y Trump habló a ese deseo", argumentó en su primera reflexión.

Ante el revuelo levantado por el primer mensaje -que Novoselic ocultó poniéndolo en privado, pero fue capturado por sus seguidores-, el músico añade ahora otro más breve a modo de aclaración y que por ahora mantiene de acceso público: "Como declarado independiente, no respaldo a un partido o candidato importante", plantea.

Y añade: "Y me parece una locura tener que decir esto, pero no apoyo el fascismo y no apoyo un estado autoritario. Creo en una sociedad civilizada y en que todos tenemos que trabajar para lograrlo. Amor y gracias a cualquiera a quien le importe leer esto".