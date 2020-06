La 4T dio un viraje al llegar al poder: Lilly Téllez

La senadora Lilly Téllez, quien recientemente se sumó a las filas del PAN, consideró que el gobierno federal y su movimiento de la Cuarta Transformación perdió el rumbo al llegar a la presidencia de la República.

En una entrevista con Publimetro aseguró que un parteaguas en la decisión de salir de Morena, grupo de mayoría en el Senado, fue la manera en que se está llevando el tema de la pandemia de Covid-19.

Incluso, hizo mención del rechazo al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell y la manera en que maneja una "errática verborrea" sobre las cifras de casos positivos de coronavirus en el país.

Agradezco la invitación a integrarme a @SenadoresdelPAN @MarkoCortes

Seguiré trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad.

Voy con fuerza por la libertad, el Estado de Derecho y la prosperidad de México.

Firme en mis principios y valores, cumplo mi palabra. https://t.co/ulTsdnMf8z — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 3, 2020

¿Cómo se siente con este cambio de piel?

—No es un cambio de piel, la 4T fue la que dio el viraje, yo soy la misma, sigo luchando por lo mismo que he luchado toda mi vida y para cumplir mi palabra empeñada ahora voy a estar en el PAN. Son los recién llegados radicales de izquierda los que están enloqueciendo con el poder y quieren imponer su agenda, así que yo voy a seguir siendo como siempre; hablando con la verdad en materia de corrupción: cueste lo que cueste y le pese a quien le pese.

¿No dejan pasar los temas en el Senado?

—Son radicales de izquierda que son intolerantes, fanáticos y además, son hipócritas, porque se mueven por ambición política y de poder.

Lilly Téllez se ha enfrentado con senadores del Morena por impulsar la despenalización del aborto, ya que ella se considera pro vida / Foto: Notimex

¿Cambia su agenda legislativa al sumarse al PAN?

—No, es la misma. Contra la corrupción, contra la desigualdad, contra la pobreza, en favor del Estado de Derecho y en específico para Sonora, por un trato especial en las tarifas de luz, por el apoyo al campo que ha sido muy golpeado, reforzar los servicios de salud, abastecer de medicamentos contra el cáncer y lo que va orientado a promover el desarrollo económico y también la limpieza del río Sonora.

¿Hay algún tema que considere urgente para impulsar y del que cuente con el apoyo del PAN?

—El tema de las tarifas de luz. Estamos completamente bajo el mismo camino en el tema de las tarifas, en general, me he hallado muy bien con ellos y en general vamos a trabajar muy fuerte como contrapeso contra el ejecutivo, como el Senado debe ser en esencia, controlar al gobierno y evidentemente crear las leyes.

¿Qué la hizo sumarse a la oposición, a este partido al que Andrés Manuel López Obrador siempre le hace señalamientos negativos?

—La 4T, a lo que me invitaron cuando estaba en campaña es algo muy diferente a lo que es hoy en el poder. Yo nunca he sido de izquierda y eso nunca ha sido un secreto, por el contrario, pero a mí se me invitó a un movimiento muy amplio como candidata externa. Un movimiento plural en el que cabían muchas formas de pensar porque lo que se me explicó es que éramos ciudadanos que ibamos a luchar contra todas las injusticias que nos afectan, lo que ya conocemos de lo mal que estaba el país.

¿Y qué cambio?

—La 4T ya en el poder ha sido dominada por un grupo de izquierda radical que tienen simpatías por regímenes como el de Venezuela y yo, evidentemente, nunca he comulgado con eso. Creo que la 4T dio un viraje al llegar al poder.

Mi intención era mantenerme como independiente, pero para poder trabajar y como vivimos en una partidocracia, el Senado es un reflejo de ello y si no estás en un partido no puedes prácticamente dar resultados. Así que tengo coincidencias con Acción Nacional y desde ahí voy a seguir trabajando. Es paradójico, pero para poder cumplir la palabra que empeñé cuándo iba por la senaduría con el apoyo de Morena, pues me tengo que cambiar a esta bancada.

¿Hubo invitaciones de otras fracciones y cuáles fueron?

—Sí, pues de otras fracciones.

¿Cómo queda la relación con Alfonso Alfonso Durazo y López Obrador, que fueron quienes la invitan a sumarse al proyecto de Morena?

—Con Durazo muy bien porque él no es un radical de izquierda, yo lo conozco bien, lo apreció y admiro y, con el presidente pues no he hablado, pero me parece que es un hombre honesto a toda prueba, demócrata y al que los radicales de izquierda lo están envenenando y diciendo mentiras.

¿Aún cree en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador?

—Yo reitero, que es un hombre honesto y demócrata, pero se han radicalizado todavía más los grupos de izquierda y son los que tienen más peso en él.

¿Su adición al PAN fue bajo alguna petición de apoyar algún tema en específico?

—No, no hubo ninguna condición ni de ellos ni mía sobre ese tema.

¿Después de esta experiencia y acercamiento a la política buscaría otro puesto de elección?

— No.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué opina del manejo que se le está dando a la pandemia en el país?

—Esa fue una de las razones por las que deje la bancada de Morena, me parece que Lopez-Gatell no ha hecho un buen trabajo, por el contrario me parece que su estrategia ha sido muy desafortunada y eso ha llevado al gobierno a cometer errores en el manejo de la economía y en el manejo de la salud. Me interesa mucho el tema de la salud, porque evidentemente no solo es el tema de la pandemia sino que está latente el desabasto de medicamento respecto a los niños con cáncer, que es un tema real y al que yo le voy a dar prioridad.

¿Pediría que fuera otro funcionario quien llevara el tema de la pandemia?

—Me gustaría que el tema fuera llevado realmente por un científico, no por una persona que tiene intereses políticos y que parece de un narcisismo y una soberbia tan grande que lo han llevado a cometer graves errores como una negligencia criminal que ha cometido López-Gatell.

Los datos clave:

La conductora fue invitada por el presidente López Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo a competir por una senaduria en 2017.

La oriunda de Sonora, ganó su escaño en el Senado de la República al imponerse en las urnas en las elecciones de 2018.

La exconductora ya había tenido desencuentros con la bancada de mayoría en la Cámara Alta, el más comentado sobre la postura en rechazo del aborto.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena solicitó a Ricardo Monreal separarla de su fracción por no seguir los estatutos del partido; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la solicitud de la Comisión e impidió que fuera separada de la bancada.

El pasado 14 de abril de 2020 anunció su salida de la bancada de Morena.

El pasado 3 de junio anunció que se sumaba al grupo parlamentario del PAN.

PublimetroTV recomeinda: