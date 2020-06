Acusan a Samuel García por falsificar firmas en documento de doctorado

View this post on Instagram

HOY ME ENTREGARON ¡POR FIN! MI TITULO DEL SEGUNDO DOCTORADO EN DERECHO FISCAL, CON MENCIÓN HONORIFICA E IGUAL MENCIÓN EN LA TESIS POR UNANIMIDAD #SENATORE Hoy gracias a Dios, en estos 8 años de estudio y especialización en Derecho Fiscal, Económico, Constitucional y Finanzas Públicas estoy convencido y puedo demostrar que renegociar el Convenio Fiscal y anticipar la salida de Nuevo León de este, no solo es posible es urgente. Así lo sostuve desde mi primer Doctorado en la EGOB del ITESM, que trajo como producto el libro de Federalismo Fiscal en México, Estudio de caso de Nuevo León el cual hace referencia a las políticas públicas para mejorar las finanzas estatales, contando con un caso de estudio de la Tesorería de Nuevo León, dicho libro es encontrado en tiendas de la Editorial Porrúa de todo el país. Que luego profundice en un segundo doctorado que hoy me titularon en Derecho Fiscal en la Universidad ITAC donde la tesis quedo reflejada en mi segundo libro: “La Gran Reforma Hacendaria de los Mexicanos”, el cual hace referencia hacia un ingreso mínimo vital y de seguridad social universal. Y ahí no basto, asumiendo que hoy las Entidades Federativas no tienen ni autonomía financiera, ni funcional, ni política, es que decidí entrar a un tercer doctorado a la UANL en Derecho Constitucional y Gobernabilidad para realizar el estudio y tesis: Las Constituciones Locales en México y La Concreción real de la Autonomía de las Entidades Federativas. Especial Referencia al Caso Nuevo León, que espero pronto terminar para ponerla al servicio de mi Estado y mi país. De hecho, mañana tengo mi comité interdiscplinario a las 3 pm en linea al llevar la mitad de mi tesis doctoral, terminando el tercer semestre. SAMUEL GARCÍA