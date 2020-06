Tomás Zerón tramita amparo por caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, tramitó un amparo para no ser detenido, ya que se le acusa de tortura en contra de los detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

Nueva normalidad: Elige el regalo perfecto para papá sin salir de casa

Será el Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo Penal y Juicios Federales, con sede en el Estado de México, quien acepte o no a trámite el juicio de protección federal.

Además, el juzgado pidió a la defensa del ex funcionario, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acreditarse como tal con la firma electrónica emitida en su favor, además de precisar el domicilio en el que se les notificará, ya que presentaron dos direcciones distintas y si esto no se corrige, el juicio de amparo se tendrá como no interpuesto.

Trascendió que Tomás Zerón de Lucio viajó a Canadá, lo cual habría ocurrido a finales del año pasado.

Protección antibaceterial: Un aliado en la Protección y Color para las familias mexicanas

Las acusaciones en su contra se originaron después que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró un video en el que se le observa en el Río San Juan, de Cocula, en una diligencia acompañado de Agustín García ‘El Chereje’, identificado como sicario del grupo criminal ‘Los Rojos’ y a quien se le responsabilizó por la desaparición de los jóvenes.

De acuerdo con los expertos, en esa diligencia se pudo haber manipulado evidencia, pues se encontraron bolsas con restos óseos pertenecientes a Alexander Mora, uno de los estudiantes, y no se permitió explorar más allá del río; además, el presunto sicario no estaba acompañado de su abogado.

(Con información de Excélsior)