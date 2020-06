Alcaldías sufrirán un recorte de 3 mil 500 mdp por emergencia sanitaria

El gobierno capitalino le quitará casi tres mil 500 millones de pesos a las alcaldías para reorientar este recurso a la lucha contra el Covid-19.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que se ajustará el presupuesto de las alcaldías en un 8% a la baja, pues la ley ya se lo permite, para que estos recursos sean dirigidos a acciones para enfrentar la emergencia sanitaria.

Cabe recordar que el presupuesto de las alcaldías para este 2020 fue de 43 mil 717 millones 783 mil 860 pesos, es decir, que se les quitarán tres mil 497 millones de pesos aproximadamente.

La jefa de gobierno espera no tener que decidir a la fuerza el recorte presupuestal de los órganos autónomos. / Foto: Cortesía

Además, la mandataria capitalina confió en que los órganos autónomos de la CDMX como el Poder Legislativo, Judicial, Derechos Humanos, de Transparencia, la Fiscalía y el Instituto Electoral, también ajusten su presupuesto a la baja, y que esta reducción sea suficiente, para apoyar la lucha contra el Covid-19.

Este lunes se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX las modificaciones a Ley de Austeridad que facultan al Ejecutivo local para modificar el presupuesto de las alcaldías, secretarías y órganos desconcentrados en caso de una emergencia sanitaria.

En el caso de los órganos autónomos, ellos se deberán coordinar con la Secretaría de Finanzas para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales, las adecuaciones a su presupuesto. De no hacerlo, o si esta reducción resulta insuficiente, la jefa de gobierno tomará la pauta y enviará al Congreso una iniciativa con el monto a reducir.

Ys se publicó la modificación para que Claudia Sheinbaum disponga del presupuesto. / Foto: Cuartoscuro

“Ha habido realmente una respuesta solidaria muy importante así que no creemos que lleguemos a una situación en donde no haya cooperación entre los distintos organismos… no creo que tengamos que llegar a una situación de recortar el presupuesto de manera forzosa sino que realmente ha habido mucha cooperación de todos los organismos y apelamos a la solidaridad y al entendimiento de la situación que estamos viviendo”, apuntó la jefa de gobierno.

Cabe recordar, que algunos órganos autónomos como el Instituto Electoral (IECM) y el Instituto de Transparencia ya han empezado a recortar parte de su presupuesto. El IECM se recortó 45 millones de pesos y el de Transparencia 21.8 millones.

