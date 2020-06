EEUU.- Trump dice estar preparando una orden ejecutiva para "proteger los monumentos" de EEUU

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que está preparando una orden ejecutiva que será emitida durante los próximo días para "proteger los monumentos" y estatuas de Estados Unidos ante los "ataques de algunos ciudadanos".

"Tendré una orden ejecutiva en breve. Todo lo que realmente va a hacer es reforzar lo que ya está allí, pero de una manera más uniforme", ha manifestado el mandatario en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

En este sentido, ha explicado que ha autorizado al Gobierno a detener a cualquier persona que destruya o cause daños a monumentos o estatuas y ha amenazado con imponer penas de hasta diez años de cárcel para los manifestantes que incurran en estas acciones.

Si bien ha especificado que son "numerosas" las personas que están en la cárcel después de intentar derribar una estatua del expresidente de Estados Unidos Andrew Jackson en las inmediaciones de la Casa Blanca, ha alertado de que muchas otras serán encarceladas hoy. "Queremos duras penas de cárcel para estos vándalos y anarquistas", ha afirmado.

"Llamadlo como queráis. A muchos no les gusta el lenguaje utilizado, pero eso es lo que son. Son mala gente, no aman a su país. Y no van a tirar abajo nuestros monumentos", ha aseverado, según informaciones del diario 'USA Today'.

No obstante, Trump no ha ofrecido detalles sobre la orden ejecutiva en cuestión. En 2003, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Preservación de los Monumentos de Veteranos, una legislación que criminaliza la destrucción de estatuas y monumentos que se encuentren en la vía pública y conmemoren "el servicio de cualquier persona o grupos de personas en las Fuerzas Armadas". Aquellos que la violen pueden ser condenados a penas de hasta diez años de cárcel.

El anuncio de Trump –que ha asegurado que la orden entrará en vigor de inmediato y se utilizará de manera retroactiva– se produce en plena polémica por la retirada de estatuas y monumentos calificados como "racistas" o "imperialistas" en el marco de las protestas antirracistas registradas en varios puntos del país a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis.