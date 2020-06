Tardamos 12 años en formar Airbnb y perdimos casi todo en 6 semanas: CEO

El sector del turismo es indudablemente uno de los más golpeados por al pandemia global y una de las más empresas más afectadas es Airbnb, la cual "ha perdido casi todo en 4 a 6 semanas", indicó Brian Chesky, CEO de la corporación.

En entrevista con la CNBC, Chesky sabe que el futuro es incierto debido a las restricciones por la pandemia además del temor de un posible rebrote.

“El turismo tal y como lo conocíamos se ha acabado. No quiero decir que el viajar se haya terminado, sino que el modelo que conocíamos ha muerto y no va a volver”, explicó.

El dirigente señaló que el público se dirigirá a un turismo más doméstico y local, cercano a los grandes núcleos urbanos o sin salir del país.

“La gente quiere salir, pero estar segura. No quiere subirse en un avión, ni viajar por negocios, ni cruzar fronteras. Vamos a subirnos a nuestros automóviles, conducir unos cuantos kilómetros a una pequeña comunidad y quedarnos en una casa”, señaló.

La plataforma de hospedaje, que en mayo despidió a casi mil 900 empleados debido a la crisis, señala que parece que la actividad se está recuperando

“Nos estamos recuperando más rápido de lo que pensábamos, pero no quiero tener falsas esperanzas”, explicó.

El CEO también declaró esta semana la salida de la Bolsa de la starup contemplada este año.

"La compañía con sede en San Francisco recortó 25% de su fuerza laboral y recaudó una deuda adicional de 2. mil millones de dólares para ayudar a resistir la caída, reduciendo aproximadamente 40% de su valoración de mercado privado por 31 mil millones de dólares".

Brian Chesky cree que Airbnb podría beneficiarse del crecimiento del trabajo en remoto, con personas capaces de trabajar desde cualquier lugar o propiedad. "Creo que más personas van a trabajar de forma remota y el trabajo desde casa también podría ser trabajo desde cualquier hogar", dijo.

La plataforma suspendió desde abril su servicio al público en general y acepta solamente reservaciones para personal médico en México debido a la pandemia del Covid-19, que ha infectado a más de 190 mil personas en el país.

