Caída de servicio deja a cerca de 6 millones de usuarios sin internet en Reino Unido

En Reino Unido, principalmente en ciudades como Londres y algunas regiones de Irlanda, miles de usuarios del servicio Virgin Media reportaron una caída del servicio de internet y televisión, sin embargo, la red de banda ancha es lo que más preocupa a los clientes que en su mayoría tienen que trabajar desde casa por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con el sitio Down Detector, cerca de las 10 de la mañana, horario de Reino Unido, un aproximado de 10 mil usuarios reportaron múltiples fallas de servicios de conectividad, siendo Londres la zona principalmente afectada, así como las ciudades de Brighton, Norwich, Liverpool, Manchester e incluso en Belfast, Irlanda del Norte.

The thing about Virgin Media WiFi is… it’s very fast when it works. But so often it doesn’t work and it makes you want to smash stuff up with frustration. Current situation: pic.twitter.com/F5cfgyZj5u — Richard Suchet (@RichSuchet) June 25, 2020

Ante esta situación, un portavoz de Virgin Media explicó mediante un comunicado que se estaba trabajando en reparar la falla que ha afectado millones de usuarios en el Reino Unido.

“Somos conscientes de que algunos clientes en partes de Londres y otros rincones del RU, están experimentando un problema con su banda ancha. Estamos trabajando lo más rápido posible para restaurar los servicios y disculparnos con los afectados”, explicó.

Asimismo, según con datos compartidos por medios británicos como Metro o Mirror, hasta el momento, Virgin Media tiene cerca de 3.2 millones de clientes de su servicio completo, sin embargo, en cuanto a internet se refiere, son 6 millones los suscriptores, por lo que se especula que esa es la cantidad de afectados ante la caída del sistema de esta empresa.

Así se quejaron los clientes al respecto de la caída de Virgin Media

Virgin Media customers running to Twitter to check if internet is down #virginmediadown pic.twitter.com/b3jNMRUpLZ — Andrea Minonne (@andrea_minonne) June 25, 2020

Hi there. Sorry to hear of the service issues. Is there an update listed on our status page – https://t.co/1J9Uag924k – that can explain this? ^John — Virgin Media (@virginmedia) June 17, 2020

I’ve had to cancel client calls and my wife has had to cancel hers too. I wonder about lost wages – will need to check my contract but given I’m on a personal account and not a business one I might be out of luck pic.twitter.com/G1jVVtGDZ7 — Stan Braganza (@sbraganza) June 25, 2020

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro

Chiquis Rivera se atrevió a mostrar su abdomen al aire con ropa deportiva y tacones La artista demostró que sus ejercicios están resultando.