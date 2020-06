Cultura.- Matrix 4: Keanu Reeves ya está en Berlín para volver al rodaje

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La nueva normalidad se va instaurando poco a poco, también en la industria cinematográfica. Una de las primeras producciones en retomar su rodaje ha sido Matrix 4, tal como revelan unas imágenes del set con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Neil Patrick Harris.

TMZ ha publicado las fotografías, en las que se pueden ver a los actores en Berlín, aparentemente dirigiéndose a sus camerinos y listos para comenzar a grabar.

El rodaje fue suspendido el pasado mes de marzo pero las últimas imágenes del elenco datan del mes de febrero y fueron tomadas en San Francisco.

