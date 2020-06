EEUU.- Trump acusa de "traición" y "sedición" a uno de los líderes del movimiento 'Black Lives Matter'

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves de "traición" a un destacado activista del movimiento 'Black Lives Matter' por unas declaraciones sobre los recientes disturbios en las protestas en torno al racismo sistémico en el país norteamericano.

El activista, Hawk Newsome, uno de los líderes del movimiento, destacó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox el debate surgido sobre la violencia policial y rechazó condenar los disturbios.

"Dije (…) que si este país no nos da lo que queremos, quemaremos este sistema y lo reemplazaremos", afirmó, antes de resaltar que "podría estar hablando en sentido figurado o literal, depende de la interpretación".

"¿Qué premia este país? ¿Qué comportamiento escucha? Obviamente no el de las manifestaciones, pero cuando la gente se pone agresiva e incrementa las protestas, los policías son cesados y los políticos republicanos hablan sobre reforma policial", sostuvo.

Por ello, Newsome manifestó durante la entrevista que "no aprueba ni condena los disturbios", tal y como ha recogido el diario 'The New York Post'. "Simplemente digo lo que he observado", zanjó.

En respuesta, Trump ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter que "esto es traición, sedición e insurrección", a lo que ha añadido "ley y orden" en un segundo mensaje, algo que ha dicho en repetidas ocasiones durante las últimas semanas.

La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis ha desatado una ola de indignación y protestas multitudinarias que claman por justicia y critican la desigualdad racial y están consiguiendo que muchos cuestionen el 'statu quo' en Estados Unidos.