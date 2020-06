Portaltic.-La beta de iOS 14 desvela el acceso de TikTok al portapapeles de iPhone

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

Una nueva característica de iOS 14 ha desvelado que la aplicación TikTok accede al portapapeles de los dispositivos de Apple, que ha obligado a la compañía china a actualizar su servicio para impedir que siga sucediendo.

La beta de iOS 14, que Apple lanzó el pasado 22 de junio, introduce notificaciones cuando detecta que una aplicación accede al contenido del portapapeles para copiarlo. Se trata de una alerta que ha aparecido en los últimos días en los iPhone de desarrolladores y usuarios que están probando el 'software'.

Este acceso al portapapeles por parte de TikTok ya era conocido, e incluso la compañía se comprometió en marzo a dejar de hacerlo, según recoge The Telegraph. La beta de iOS 14 muestra que no ha sido así, e incluso identifica otras apps que también acceden a ese contenido, como AliExpress, Call of Duty Mobile y Google News.

La compañía responsable de TikTok ha señalado que el acceso al portapapeles se debía a una función que detecta el comportamiento repetitivo y el 'spam', y ha asegurado que lo retirará en una próxima actualización.