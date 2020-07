Hackean página de la Condusef; titular afirma que no se comprometió información

La página web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) fue hackeada este lunes, presuntamente por el grupo denomina Anonymous México.

El portal esta bloqueado desde hace más de una hora y por minutos mostró una imagen en la que se explicaron las razones del ataque cibernético como la falta de seguimiento a las quejas de los usuarios y que se haría lo mismo con la página de Banxico.

“AMLO, estamos hasta la madre… Condusef no nos responde de lo que tú y tus lacallos hacen, esta es la priemra [sic] de muchas teneemos todas las quejas de los ciudadanos que han descartado, evidencias que les vale madre, nuestro objetivo será banxico !! y vamos a filtrar las grandes cantidas que triiangulas entre tus minions !! necesitama un plan de acción económico… en la mañanera te daremos con todo #AMLOrenuncia #NoMoreCorruption #NoDumassPolitics wait fot the new wave #AMLO! Something big is coming. We Are: Anonymous”.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del mensaje que se adjudicó el grupo Anonymous México.

Así la @CondusefMX en estos momentos tras disminuir la seguridad por su mal llamada “austeridá” 👇🏻 pic.twitter.com/YmepGRiOfS — Arturo Carral (@Arturo_Carral) July 6, 2020

Después de un ataque a la Condusef, bajaron los servicios de su portal… Entonces, no es necesario pagar la seguridad verdad López??? 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/38hfjwa9cQ — Frankie Village (@FrankieVillaMx) July 6, 2020

“AMLO estamos hasta la madre”: Anonymus hackea página de la Condusef. Recuerden que pronto no habrá computadoras en el Gobierno Federal, aprovechen el momento.

https://t.co/2nOBhIlYHn vía @contrapesoC — Un Caballero Buscando el Santo Grial (@knightDayNight) July 6, 2020

Reconocen hackeo a Condusef

Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, confirmó el hackeo al portal y rechazó que la afectación ponga en riesgo la información del organismo.

“La página web de la Condusef fue atacada y empezaron a salir una serie de mensajes ajenos a la entidad. Ya realizamos un análisis forense y lo único que se nos cambiaron fue el archivo index.html, lo cual habla de que no hay información alguna en absoluto comprometida”, expresó en una entrevista con Milenio.

Te puede interesar: Ciberataques se disparan 200% durante pandemia del coronavirus

El ataque a Conapred

Apenas hace tres semanas la página del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también fue objeto de un ataque cibernético, en medio de la renuncia de su titular Mónica Maccise por la invitación a Chumel Torres y otras figuras públicas a un foro sobre racismo y clasismo.

La convocatoria al panel también fue motivo de críticas de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

