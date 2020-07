Gobernador de Quintana Roo da positivo a Covid-19

Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, confirmó mediante sus redes sociales que tras someterse a una prueba de Covid-19 el resultado arrojó positivo, por lo que se aislará en casa desde donde llevará a cabo sus funciones del gobierno de dicho estado a la distancia.

“Debido a mis acciones como gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a Covid-19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del gobierno de Quintana Roo”, escribió el mandatario.

En los recientes días, Quintana Roo ha sufrido una alza de contagios por Covid-19 debido a la reapertura realizada previamente, lo cual incluso ha hecho plantearse al gobierno encabezado por el propio Carlos Joaquín González, volver al confinamiento, ante el riesgo de que todo el estado vuelva a semáforo rojo.

El último reporte compartido por el propio gobierno de Quintana Roo señala que hasta el momento se han detectado 5 mil 626 casos positivos y 765 lamentables defunciones.

