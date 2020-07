Vigila tus finanzas desde casa y evita fugas de 20% en tus ingresos

El coronavirus y la falta de una cultura en finanzas personales se han convertido en un fuerte enemigo para 65% de los mexicanos; quienes no llevan un presupuesto, no planean sus gastos y creen que no necesitan cambiar el uso que le dan al dinero.

El asesor en finanzas, Salvador Enriques, explicó que dicho grupo de personas enfrentan fugas de 10% a 20% de sus ingresos; porque no saben en que gastan y no llevan una bitácora de los pagos que deben realizar.

Además –apuntó- sólo reaccionan o reconocen que tienen un problema; cuando tienen necesidad de comprar o pagar y no cuentan con los recursos necesarios.

El especialista indicó que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la mitad de los mexicanos que llevan un presupuesto lo hacen de forma mental; lo cual profundiza los problemas que causa el no llevar un control de gastos.

“La pandemia del coronavirus hizo más evidente la necesidad de administrar cada peso disponible, establecer prioridades y, sobre todo, de vigilar las finanzas desde casa; para saber con cuánto tienes y cómo harás rendir.

13.8 millones viven de ayuda familiar y préstamos por causa del Covid-19 Seis de cada 10 mexicanos que trabajan no cuentan con dinero suficiente para comprar alimentos y sortear la crisis desatada por el coronavirus

“Pero esto va más allá de llevar un registro mental de gastos; se necesita redactar un presupuesto y establecer prioridades. Debes ahorrar todo el dinero que se pueda a través del consumo racional de servicio de luz, agua o Internet; e incluso, mediamnte apps de entretenimiento, que también cuestan.

“Es necesario que revises todos tus servicios financieros, seguros y contratos; porque de esta forma conoces tus obligaciones de pago. Además de tus derechos y beneficios, que pueden sacarte de una apuro económico”, subrayó Salvador Enriques.

Tips financieros en tiempos del coronavirus

Getty Images

Para vigilar y administrar tus finanzas desde casa, el director de Educación Financiera de Citibanamex, Juan Luis Ordaz, te recomienda:

1. Gasta de manera eficiente

Realiza una lista de compras donde priorices tus necesidades básicas y las de tu familia. Alimentos, medicamentos y productos de higiene personal son prioritarios. Compara precio y calidad; ahora más que nunca debes buscar dónde hacer rendir tu dinero. Y no solo en el aspecto de gastar poco, sino en hacer compras inteligentes, recuerda que a veces lo barato sale caro.

2. Utiliza el poder del ahorro

Si tienes la posibilidad de continuar ahorrando, hazlo. Recuerda que no sólo se trata de ahorrar efectivo; en casa puedes ahorrar recursos como la energía eléctrica, agua, gas y hasta los servicios de Internet. Entre más eficiente sea el consumo de los mismos, más reducido será nuestro recibo de pago.

3. Usa el crédito a tu favor

No contrates deudas que no puedas pagar. Si bien, puedes ocupar recursos extraordinarios a tu ingreso, para cubrir emergencias; la forma sana de hacerlo es tener una deuda que no supere 30% de tus ingresos mensuales; descontando tus gastos fijos. Esto evitará que te endeudes de más; y que te quedes sin recursos para cubrir tus necesidades básicas.

4. Difiere o reestructura tus pagos

Si ya tienes compromisos de pago con los diversos tipos de crédito que hay en el mercado; como hipotecario, personal o tarjetas, acércate con tu banco o institución crediticia para revisar esquemas de pago y, en caso de que lo necesites, renegociar la deuda. Si llegas a un acuerdo con tu banco no dejes de pagar; esto evitará el aumento excesivo de intereses y te permitirá mantener un historial crediticio sano.

5. Revisa tus seguros

Al igual que el ahorro, la importancia de tener seguros se observa al momento del siniestro; es decir, cuando sucede o se concreta el riesgo cubierto por el asegurador. Hoy es momento de revisar que tus seguros estén al día y tener a la mano tus pólizas. Esta herramienta financiera evitará que hagas gastos extraordinarios; y disminuye la posibilidad de quedarte sin recursos de la noche a la mañana.

6. Utiliza servicios financieros digitales

Estos te ayudan a tomar el control de tu dinero desde donde quiera que estés. El uso de estas herramientas te ayudará a controlar tus gastos, potenciar el ahorro y realizar pagos a tus créditos. Las diversas aplicaciones especializadas para teléfono celular y computadoras permiten, de manera sencilla y ágil, hacer este tipo de transferencias.

