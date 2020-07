¿Cuándo reabren las iglesias en el Edomex y CDMX?

Las iglesias y los templos ya tienen fecha de apertura en la CDMX y el Estado de México.

Será este lunes 20 de julio cuando los templos católicos, cristianos y de otras religiones reabran sus puertas en la entidad mexiquense, anunció el gobernador Alfredo del Mazo.

En tanto, en la capital del país las iglesias abrirán su puertas el domingo 26 de julio, siempre y ciando esta semana no se incrementen los contagios de Covid-19.

En ambas entidades se deberán tomar medidas sanitarias para que el aforo a estos lugares no supere el 30%, además se deberá usar en todo momento el cubrebocas. Además, en el caso de la Iglesia Católica, no habría confesiones y la eucaristía se entregaría en la mano y no en la boca.

Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe caben 10 mil personas sentadas y paradas, pero ahora se planea que sólo haya 500 personas en cada misa, las cuales ya no serían cada hora, sino cada dos horas para que se pueda realizar la sanitización correspondiente entre cada ceremonia.

De igual forma, las ceremonias deben dudar un máximo de 30 minutos, precisaron los autoridades estatales.

