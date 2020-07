Paralizan Alerta de Género pese a alza de 75% en ataques contra mujer en confinamiento

El encierro obligatorio que causó la pandemia del coronavirus ocasionó otro fenómeno: las agresiones contra las mujeres crecieron 75% y no sólo eso, también se recrudecieron, según los últimos reportes por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República.

Pese a este aumento de violencia en los hogares, las autoridades federales decidieron recortar el presupuesto asignado para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ocho entidades del país, las cuales concentran 68% de las agresiones contra este sector de la población.

También te interesa:

El oficio que notificó el “ajuste presupuestal” fue firmado el 29 de junio por Candelaria Ochoa, un día antes de que esta dejara el cargo como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de marzo a mayo 2020, los reportes y denuncias de violencia hacia las mujeres y niñas dentro sus viviendas, incrementó.

Delitos como violencia intrafamiliar y abuso sexual aumentaron con respecto al mismo periodo del año pasado. Inclusive el 911 da a conocer que las llamadas reportando violencia intrafamiliar aumentaron de forma alarmante.

Se estima que cada día de la cuarentena por el nuevo coronavirus, al menos 155 mujeres fueron violentadas cada hora.

Para Lied Miguel, presidenta de la Comisión de Fomento a la Equidad e Igualdad de Género en la alcaldía Tlalpan se debe reconsiderar este recorte a la comisión, pues la violencia contra este sector de la población no cede, al contrario, se han vuelto más graves.

“Resulta verdaderamente increíble que, ante el incremento de feminicidios y violencia feminicida en México, la Conavim decida dejar sin recursos precisamente a los estados que tienen Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)”, sostuvo, Lied Miguel, concejala de la alcaldía Tlalpan

“Y con este panorama la Conavim decide precisamente hace unos días cancelar el presupuesto a la AVGM, la cual está activada precisamente en entidades donde los niveles de violencia feminicida son alarmantes”, lamentó la funcionaria.

En la Ciudad de México la violencia tocó fondo cuando el asesinato de Ingrid Escamilla, por lo que distintas organizaciones de la sociedad civil y feministas solicitaron la activación de la AVGM en la capital debido a los índices de violencia feminicida.

Debido a la presión en septiembre 2019 se obtuvo resolución judicial que ordenó a la Conavim decretar la alerta; sin embargo, interpuso un recurso legal para no hacerlo, por lo que el recorte también impacta a la Ciudad de México.

“La activación de la AVGM en la CDMX es uno de los grandes pendientes que tiene la CONAVIM con la sociedad civil, las activistas y en general con todas las mujeres que vivimos en la ciudad”, agregó Lied Miguel.

La AVGM es una herramienta federal que se activa en estados y municipios del país, precisamente como un mecanismo de emergencia para tratar de frenar los feminicidios, desapariciones y en general agresiones hacia las mujeres y niñas.

Entrevista:

Foto: Twitter.

Candelaria Ochoa, ex titular de la Conavim

¿Más violencia en pandemia?

—No hay un sistema real para medir la violencia contra las mujeres, desafortunadamente pese a mis esfuerzos no se pudo establecer un mecanismo para medir este tipo de violencias.

Sin bien el 911 fue diseñado para medir las agresiones contra mujeres, aquí meten todo, es decir, ataques en la calle, en la casa y en donde cualquier situación, esto no es científico, porque no se puede establecer una base de datos medible y brinde los elementos suficientes.

Por ejemplo, cuando una mujer marca al 911 no necesariamente mandan a una patrulla, esto es gravísimo porque si esta llamada es para alertar de un feminicidio esta no se atiende, por eso la importancia de medir todos los tipos de violencia.

Por eso insistí en la Segob de un sistema que pudiera mediar las violencias. Ahora bien, en las llamadas, en efecto, existe un incremento de la violencia. Mi preocupación es que realmente no se identifiquen los tipos de agresiones en el post covid-19; ya se confirmó que hubo un decremento en atender a las mujeres.

No me preocupan las llamadas de 911, me preocupa es que no se atiendan este tipo de agresiones, que no haya una patrulla que pueda dar auxilio a las mujeres. Y por otro lado se equipara en el mismo sentido a una llamada en donde alerta un robo de una bolsa a un feminicidio.

¿Las alertas de género?

—El problema de la alerta de género es que no tienen fechas de inicio ni de término y al no existir tampoco hay indicadores sobre los estados y gobiernos sobre si están cumpliendo o no.

Pero luego las responsables de las alertas tampoco quieren que existan indicadores. En el Estado de México y de Guerrero pusimos un límite de tiempo porque es necesario, que no sean per se.

Los indicadores no deben partididizarse, sí politizarse, toda vez que es una política pública.

En Cifras: