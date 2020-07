Cultura.- Nuevo tráiler de Black is King, álbum visual de Beyoncé

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Disney ha lanzado el nuevo tráiler de Black is King, álbum visual de Beyoncé que llegará a Disney+ el próximo 31 de julio. El proyecto ha sido escrito, dirigido y producido por la cantante y está basado en la música de The Lion King: The Gift.

Tal como señala Disney, Black Is King es "un homenaje para que el mundo conozca la experiencia negra" a través de la música y la narración cinematográfica. "Fuiste creado por el calor de la galaxia. Imagínate ser una persona única y familiar a la vez, ser uno entre tantos iguales y aún así no ser igual a nadie más. La vida es una serie de decisiones. Lidera o sé liderado, guía tu vida o piérdela", dice la intérprete en el adelanto.

El clip también desvela algunos de los cameos de la producción, destacando las apariciones de Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell Williams, Aweng Ade-Chuol y Adut Akech. En este nuevo formato además sonarán temas como Already, Brown Skin Girl,Mood 4 Eva My Power, canciones que se escuchan en el tráiler.

La producción de Black Is King ha durado un año y ha contado con directores como Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Pierre Debusschere, Jenn Nkiru, Ibra Ake, Dikayl Rimmasch, Jake Nava y Kwasi Fordjour. El rodaje tuvo lugar en varias localizaciones como Nueva York, Los Ángeles, Sudáfrica, África occidental, Londres y Bélgica.

Simultáneamente al lanzamiento del tráiler se ha anunciado un acuerdo de distribución para que Black is King llegue a gran parte del continente africano, incluyendo Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Etiopía, Namibia, Camerún, Liberia, Burundi, Senegal, Togo, Somalia, Benín, Congo, Kenia, Costa de Marfil, Zimbabue, Malawi, Gabón, Cabo Verde y más países a través de M-Net de Multichoice Group y Canal+ Afrique.