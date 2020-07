Hacienda e IP abrirán mesa de trabajo contra daños financieros del Covid-19

La secretaría de Hacienda y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) acordaron la integración de una mesa de coordinación para encontrar mecanismos financieros para enfrentar los daños económicos provocados por el coronavirus.

El titular de la dependencia federal, Arturo Herrera se comprometió a buscar mecanismos que permitan a los empresarios cubrir sus pagos de servicios públicos; como las tarifas eléctricas, sin menoscabo de la CFE.

Durante una reunión virtual con los integrantes del Consejo Directivo de la Canacintra, el funcionario puntualizó que la búsqueda de soluciones a los problemas de insolvencia de las empresas, a causa del coronavirus, no implica el complimiento tácito de las demandas de la IP.

Ante la demanda específica de diferir por seis meses el pago de las tarifas eléctricas, para dar “oxigeno” a las empresas en la reapertura económica, Herrera señaló que se puede abrir esa mesa de diálogo para explorar posibles soluciones.

“Es algo que podemos explorar, sin que me comprometa a que lo podemos hacer” señaló el titular de Hacienda, al explicar que el balance financiero de la CFE no se puede mover.

Por lo que, dijo, antes de brindar un apoyo en las tarifas que pagan la IP, es necesario asegurarse de que no habrá un daño para la Comisión Federal de Electricidad.

Recuperación depende de usar cubrebocas: secretario de Hacienda

Después de que el presidente de la Cancintra, Enoch Castellanos, presentara un episodio de agitación respiratoria, el secretario de Hacienda señaló que el uso de cubrebocas será un elemento importante para relanzar con mayor éxito la economía.

“Este va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía.

Creciente caída de inversión condena a México a cinco años más de crisis Inversión total en México –pública y privada- ronda 19.6% del PIB, su nivel más bajo en 17 años; ello, cuando se requiere 30% para el bienestar de la población

“Lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí; y me da mucho gusto”, señaló Herrera en referencia a que todos los integrantes del Consejo de Canacintra usaban mascarillas y caretas.

“Es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, pero hay que cuidar la condición física; hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo (en este momento) porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana”, dijo.

