Sismo magnitud 4.5 sorprende a Saltillo, Coahuila

El Servicio Sismológico Nacional informó que la tarde de este martes se registró un sismo en Saltillo, Coahuila, el cual fue calificado como poco usual por lo que sorprendió a los habitantes de esas ciudad.

La magnitud del movimiento de tierra fue de 4.5 y se localizó 40 kilómetros al sur de Saltillo y a una profundidad de cinco kilómetros.

Asimismo, la aplicación SkyAlert detalló que el Servicio Sismológico Nacional tiene registrados 71 sismos en Coahuila desde 1977, el de mayor intensidad ocurrió el 15 de junio de 2000 y fue de 4.6 el epicentro se registró a 64 kilómetros al sureste de Parras de la Fuente.

En redes sociales varias personas manifestaron su sorpresa por el sismo:

¿no que en el norte no temblaba??? tenemos #sismo en #coahuila pic.twitter.com/Enqtc7gRAg

No saben lo desconcertante que es que tu papá te pregunte si no sentiste el temblor ??? qué pedo esto es el norte aquí no pasan esas cosas ¿alguien más lo sintió? #Saltillo #sismo #temblor

— gretelguezcu (@letergihana) July 21, 2020