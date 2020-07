Ahorro voluntario será automático, señala nueva reforma de pensiones

La nueva reforma de pensiones determina una esquema de ahorro voluntario automático, casi obligatorio; de 2% a 5% del salario base de cotización de los trabajadores formales del país.

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González, informó que la reforma indica que tales aportaciones serán aplicadas a las personas que ganan tres o más salarios mínimos.

Durante una videoconferencia explicó que dichos porcentajes serán descontados directamente de la nómina del empleado y serán transferidos a la Afore que corresponda.

Ello, apunto el presidente de la Amafore, a menos de que el trabajador solicite a su empresa que no se le aplique el descuento correspondiente; porque no pueda o no desea participar en tal esquema.

Pensiones y nuevas aportaciones voluntarias

Bernardo Gonzáles explicó que, si el Congreso mexicano aprueba la reforma, las nuevas aportaciones voluntarias automáticas operarían de la siguiente forma:

2% de ahorro voluntario automático para empleados que ganan de tres a cinco salarios mínimos.

3.5%, para quienes obtienen entre cinco y 10 salarios mínimos.

5%, en el caso de las personas que obtienen más de 10 salarios mínimos.

Si el trabajador no quiera o no pueda cubrir tales aportaciones, deberá solicitar –por escrito- a su empleador la cancelación de tal esquema.

Quienes perciban entre uno y dos salarios mínimos podrán solicitar su incorporación, de manera individual.

