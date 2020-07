No se busca prohibir Airbnb, sólo regularlo en condominios, aclara diputada

No se busca desaparecer aplicaciones como Airbnb de la CDMX, sino sólo regularlas en las unidades habitacionales, aclaró la diputada local Leticia Estrada.

Hace unos días, la legisladora local de Morena presentó una iniciativa para modificar 80 artículos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la CDMX, pero un de los artículos a modificar que llamó poderosamente la atención fue el 17, pues ahí estipula prohibir que estos lugares “sean destinados a hospedaje de carácter temporal como el que ofrece la plataforma Airbnb u otras modalidades semejantes en contravención a las normas condominales…”.

La diputada Leticia Estrada asegura que se intención no fue ir en contra de Airbnb. / Foro: Especial

En entrevista con Publimetro, aclaró que tal “vez no se supo expresas bien”, pero que esta iniciativa no busca limitar estos servicios, sino regularlos a los normas condominales para que gente externa no llegue e perturbar estos lugares.

“Lo que estamos queriendo hacer es reglamentarlo, ellos tienen como plataforma algo que los regula y hasta pagan impuestos, pero en el caso de las viviendas en condominio ahí teneos reglas que deben cumplirse, por lo que debe de haber un responsable que les enseñe a las personas que van a usas estas plataformas, cómo son las reglas de convivencia en los edificios porque ahí viven personas desde hace muchos años que se conocen y tienen está seguridad , entonces, al usarse de otra manera, las personas que usen estas apps deben tener conocimiento de las reglas”, aseveró.

App Airbnb / Foto: Getty Images

¿Cuáles son estas reglas?

Detalló que algunas de estas reglas que las personas que usen Airbnb deben conocer son, por ejemplo, los horarios para la entrada y salida de personas, reuniones en áreas comunes, etcétera, “que normalmente no lo hacen los que vienen de fuera”.

Leticia Estada insistió que busca regular y que las empresas como Airbnb conozcan las reglas de convivencia en los condominios y las hagan del conocimiento de sus clientes.

“Esto lo veo incluso como una oportunidad porque esta pandemia nos ha dejado muchos problemas económicos, esta ley es una oportunidad para que esto esté reglamentado”, comentó.

Airbnb se enfrenta a un futuro incierto debido a los temores de rebrotes por Covid-19 / Foto: Airbnb

Con esta ley también se busca darle más facultades a los administradores para que puedan iniciar juicios contra los morosos, pues la actual ley pide que se hagan asambleas y se decida qué pasará con las personas que no pagan mantenimiento, pero ahora con esta iniciativa se evitaría tanta burocracia y se podría actuar contra estas personas.

Por último, la legisladora de Morena aceptó que no se acercó con la Procuraduría Social de la CDMX para presentar esta iniciativa, pero precisó que se harán foros para que las personas puedan familiarizarse con esta iniciativa, que por ahora no tiene fecha de discusión.

