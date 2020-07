Asegura Obama que Joe Biden controlaría mejor la pandemia que Trump

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden compartió este jueves un video de su primer encuentro presencial con Barack Obama desde el inicio del brote de coronavirus, en el cual el ex presidente critica duramente al mandatario actual por su respuesta a la pandemia.

En las imágenes distribuidas por la campaña de Biden se muestra a los dos con cubrebocas al llegar a una oficina. Ambos permanecen sentados en una gran sala, con mucha separación entre ellos para mantener una conversación con las caras descubiertas.

Folks, I sat down with my friend President @BarackObama to discuss the significant moment we're in, who we are as a nation, and how we can build back better. Watch our full conversation: https://t.co/n2P71Le1oH

— Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2020