Ernesto Cordero “rechaza categoricamente” acusaciones de Emilio Lozoya

El senador Ernesto Cordero negó haber recibido dinero por el caso Odebrecht, con el objetivo de que en su calidad de legislador en 2014 votara a favor de la Reforma energética, la cual fue impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para permitir que la iniciativa privada pudiera invertir en Pemex.

También puedes leer: Samsung Galaxy A31 será tu favorito por todas las características que ofrece

De acuerdo con el periódico Reforma, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, dio a conocer algunos nombres de personajes políticos que recibieron sobornos para aprobar dicha reforma, entre ellos el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, así como los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Tamaulipas, Francisco García.

Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación, atribuidas a @EmilioLozoyaAus

Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público. — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) July 24, 2020

Ante estos señalamientos, Cordero escribió en su cuenta de Twitter: “Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación, atribuidas a @EmilioLozoyaAus. Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público”, aseguró el ex secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón.

No dejes de leer: Consejos para el regreso a clases

Fue el pasado 17 de julio cuando Emilio Lozoya llegó a México tras permanecer poco más de cinco meses encarcelado en España para responder a las acusaciones en su contra por lavado de dinero, cohecho y fraude.

TE RECOMENDAMOS:

Anaya, Cordero, Videgaray y Peña Nieto, entre los nombres que revela Lozoya El ex director de Pemex preparó un documento donde reveló delitos sobre los que tenía conocimiento y poder acogerse al criterio de oportunidad para sortear los procesos que enfrenta

Oso negro de Chipinque será reubicado para evitar contacto con personas No sería la primera vez que el ejemplar tuvo contacto con personas, pues en otras dos ocasiones fue capturado por estar en zonas pobladas.

Tras tocar fondo, ya inicia la recuperación económica: AMLO en Oaxaca El presidente señaló que no ha habido pérdida de empleos en la última semana y se está comenzando a recontratar trabajadores