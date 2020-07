Salen colonias del semáforo rojo aunque sus casos activos de Covid-19 aumentaron

El gobierno de la CDMX sacó del semáforo rojo a dos colonias que aumentaron sus casos activos de Covid-19, aunque el objetivo era darles atención prioritaria para evitar la propagación del virus.

Se trata de las colonias San José Zacatepec, en Xochimilco, y San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, en donde había 26 y 22 casos activos del virus, respectivamente, el pasado 15 de julio cuando arrancó el Programa de Atención Prioritaria a las Colonias.

Sin embargo, ahora fueron sacadas de este programa aunque en San Francisco Zacatepec los casos activos aumentaron a 45 y en San Francisco Tlaltenco ya hay 33 y por ende también se incrementó la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes.

En los quioscos se realizan pruebas para detectar el virus. / Foto: Cuartoscuro

En total, ocho colonias salieron del semáforo rojo, pero en las seis restantes sí se observó un reducción en los casos activos. Olivar del Conde Primera Sección bajó de 19 a 12 en las últimas dos semanas, Olivar del Conde Segunda Sección de 23 a 15, Aldana de 13 a cinco, Guerrero de 31 a 16, Lomas de San Lorenzo de 30 a nueve, y El Capulín pasó de 26 a cinco casos activos.

“Primero decir que no salen completamente, sigue habiendo una atención en estos lugares, ya no está el quiosco de salud, pero se sigue atendiendo el tema de comercio en vía pública, particularmente el que tiene que ver con alimentos preparados, y sigue habiendo un grupo importante de promotores de la salud, entonces no es que se haya retirado por completo la labor que estábamos haciendo”, explicó la jefa de gobierno.

Ciudad de México abre quioscos de pruebas de COVID-19 en zonas más afectadas / EFE

Añadió que este viernes presentarán los avances que hubo con números de positividades, personas y pruebas en estas colonias que abandonaron el semáforo rojo.

Aunque seis colonias abandonaron el semáforo rojo, otras 11 ingresaron a esta lista. Destacan zonas de Benito Juárez y Cuajimalpa que antes no estaban en esta situación. En total son 39 colonias, pero sólo se colocarán 34 quioscos para la salud, pues algunas colonias lo compartirán.

Sin embargo, también se revisará la colocación de estos quioscos, pues se detectó que en algunas zonas es desproporcional al número de habitantes.

Se aplicaron pruebas gratuitas en los quioscos. / Cortesía CDMX.

“Es un criterio que se distribuye en número de personas contagiadas, población y la capacidad que tiene la propia jurisdicción sanitaria… vamos a revisar porque si se requieren más quioscos, pues vamos a poner más quioscos”, comentó.

Por último, recordó que las personas también pueden acudir a los centros de salud para realizarse pruebas, las cuales son gratuitas.

