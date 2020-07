Fútbol.- Miguel Melgar (Fuenlabrada): "Esto huele a mierda, nos vamos a defender"

"Están buscando hacernos pagar algo que no es una cuenta nuestra, será del presidente de LaLiga"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Director Deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, afirmó que el 'caso Fuenlabrada' "huele a mierda" y anunció que el club madrileño se va a "defender" ante la posibilidad de no disputar el partido aplazado contra el Deportivo y la amenaza de descenso a Segunda B por un posible incumplimiento del protocolo de LaLiga que se saldó con positivos por coronavirus.

"Nos vamos a defender, seguro, porque no hemos hecho nada malo, porque tenemos la conciencia tranquila, porque ninguno de nosotros se mete en un avión pensando que llevamos a un infectado de COVID, o que nos ponemos infectar. Yo no me meto en un avión ni para una final de la Copa del Mundo. Hemos seguido las normas a rajatabla, los señores que organizan el fútbol y que ponen las reglas son los que tienen que asumir las consecuencias", manifestó en declaraciones Radio Marca que recoge Europa Press.

El Director Deportivo expresó su indignación por que el Comité de Competición de la RFEF haya citado a declarar al representante Rodrigo Fernández Lovelle antes de tomar una decisión sobre el caso. "¿Por qué no llaman a los capitanes? Llaman a un representante. Lo que sí creo es que huele a mierda, huele fatal, que tenga que ir a declarar un representante de jugadores, eso no lo he visto nunca", denunció.

Miguel Melgar subrayó que la plantilla ha luchado el año entero por el sueño del ascenso. "Para el Fuenlabrada lo primero es la salud, pero no vamos a ser partícipes de una injusticia mundial que nos quieren hacer. Que hoy declare un representante de futbolistas sobre lo que está ocurriendo en el hotel sin tener ni puta idea, me parece surrealista. Un representante que tiene jugadores en el Deportivo, que vive en A Coruña, que es forofo del Deportivo … y ¿le llama la federación a declarar?", subrayó.

En este sentido, Melgar dijo que este representante declare "eso no es buscar la verdad". "Eso es llamarnos a las 46 personas que estamos aquí. Están buscando hacernos pagar algo que no es una cuenta nuestra, será del presidente de LaLiga. Tenemos un abogado desde hace cuatro años y no lo vamos a despedir porque sea hijo de", indicó en alusión a Javier Tebas Llanas, secretario del Consejo de Administración del Fuenlabrada.

Asimismo, destacó que la evolución de los jugadores afectados por la COVID-19 es positiva, y por ello el Fuenlabrada ha solicitado jugar contra el Deportivo el próximo 2 de agosto, según anunció el club madrileño en un comunicado.

"La gente está mejorando muchísimo, están muy bien, los jugadores, el presidente, el cuerpo técnico y la gente del club nos piden jugar. Tenemos la responsabilidad de que lo primero es la salud, y así lo hacemos, y antes de tomar la decisión de jugar hemos tenido en cuenta los pros y los contras y estamos dispuestos a que ellos decidan sabiendo que el Fuenlabrada puede y quiere jugar el partido", comunicó.

Ante la opción de que la decisión sobre el 'caso Fuenlabrada' esté ya tomada, el exfutbolista advirtió de que la entidad y la ciudad plantearán batalla. "No nos conocen. Se creen que Fuenlabrada es un pueblecito pequeño. Tenemos a 200.000 personas detrás, vamos a ir hasta el final. Esto no es fútbol. El Fuenlabrada no ha cometido ningún error, bueno contagiarse de COVID, hemos visto que ahora hay un jugador contagiado (del Almería), que hay jugadores a los que no se les hace los test debidamente", afirmó.

"¿DESCENDER? ¿ESTAMOS LOCOS O QUÉ?"

Por todo ello, Melgar consideró que deben "elevar la voz". "Estamos 46 personas sin información, solo escuchando lo que dicen en Twitter y en la tele mintiendo casi siempre. Que se ocupe el presidente y el entrenador del Deportivo cuando han perdido contra un equipo descendido como el Extremadura. ¿Que nos quieren descender? ¿Estamos locos o qué?", se cuestionó.

El Fuenlabrada cree que tiene opciones de jugar contra el Deportivo el partido aplazado. "Estamos esperando a los test. No vamos a quitar a los chavales la oportunidad de jugar. Lo vamos a pedir y que ellos decidan, que no tomen el camino más fácil que es joder al Fuenlabrada. Hemos puesto la fecha, lógicamente nos tenemos que defender. Cuando tienes la conciencia tranquila ya pueden venir 20.000 declaraciones y 70.000 juicios. No nos van a joder tan fácil", insistió.

Igualmente, advirtió de que Competición va a "pinchar en hueso" si pretende argumentar que el Fuenlabrada ha ocultado información. "El coronavirus está en la calle. Creo que nos hemos relajado todos, pero tenemos claro que nos vemos obligado como club a poner una fecha. Tenemos dos preocupaciones: luchar contra la enfermedad y el tema deportivo", señaló.

"SOMOS UN CONCEJAL DE CUENCA SIN VOTO"

Sobre la asunción de responsabilidad del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el viaje del Fuenlabrada a A Coruña, Melgar indicó que el madrileño es un "un equipo de fútbol que pertenece a una Liga. "Somos un concejal de Cuenca sin voto. No se puede ir hacia el pez pequeño donde los chicos han estado once meses matándose por un sueño", reiteró.

Con siete jugadores de la primera plantilla sanos, insistió en el propósito de enfrentarse al Deportivo para sumar el punto que necesita para jugar el 'play-off' de ascenso a LaLiga Santander. "El Deportivo que pide que nos desciendan demanda que no se van a jugar todos los partidos. ¿Que el Depor no va a jugar? Eso es un problema de ellos. Nosotros no nos negamos a jugar el partido en su momento. Cuando te dicen que hay un brote no puedes jugar un partido", repitió.

Por último, lanzó un mensaje a la afición del Fuenlabrada. "Quiero decirles que no vamos a estar callados. Somos un club pequeño, pero no nos vamos a comer algo que no es nuestro. Cada uno que asuma las consecuencias de lo que quiere hacer porque las van a tener que asumir", amenazó.