5 colonias de la CDMX concentran el 25% de la demanda de vivienda

Cinco colonias de la CDMX concentran casi el 25% de la demanda para venta y renta de vivienda, de acuerdo al portal inmobiliario Lamudi.

Estas colonias son Del Valle y Narvarte, en Benito Juárez; Polanco y Anzures en Miguel Hidalgo; y Roma Norte en la Cuauhtémoc.

En estas colonias el precio por habitación en promedio va de los tres mil 900 a los 12 mil pesos. De acuerdo al Sistema Abierto de Información Geográfica de la CDMX, en la colonia Del Valle, por ejemplo, el costo del suelo oscila entre los 400 mil y cuatro millones de pesos, de ahí que sea la colonia más buscada para comprar o rentar.

Lamudi, con base en su reporte inmobiiario 2020, indicó que al cruzar estas colonias con los datos de búsquedas por generaciones, en donde sobresale la participación mayoritaria de los millennials con un 43%, da la pauta de que son estas colonias las que mayores ventajas ofrecen para la renta de espacios para co-living.

La modalidad de co-living es diferente a los roomies, pues en la primera no compartes los gastos, sino que rentas un cuarto y pagas por sus servicios. Además, quien habite estas colonias no requiere muebles, aval o hacer limpieza, pues está dirigido a personas que viven fuera o en zonas conurbadas y prefieren rentar algo barato en una zona céntrica, aunque deban compartir muebles, sala, cocina y otros espacios con personas que no conocen.

“El co-living es hasta ahora una buena solución para aquellos que aún no están en la posición de hacer contratos a largo plazo, por su edad, por sus actividades laborales y a veces por sus ingresos, y es un sistema que bien aplicado puede favorecer al sector inmobiliario una vez que termine la contingencia y empiece la recuperación económica del sector”, subrayó Daniel Narváez, director de marketing de Lamudi en México.

Demanda de vivienda

En suma, las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc concentran el 50% de la demanda de vivienda, mientras que las zonas “olvidadas” de la CDMX para comprar o rentar son Milpa Alta, La Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

En cuanto a venta, la demanda tiene una marcada preferencia por la alcaldía Benito Juárez con el 18.36%, mientras que Milpa Alta apenas alcanza el 0.09% de participación. En la renta, la demanda también tiene una marcada preferencia por Benito Juárez que tiene la mayor participación con el 18.12%, le siguen Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán con el 16.41%, 15.69% y 9.23%, respectivamente.

Lamudi detectó que el 60% de la búsqueda de vivienda la realizan principalmente las personas entre 18 y 34 años, los llamados Centennials y Millennials, quienes, bajo el esquema de co-living, buscan independizarse.

