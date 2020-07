¿Puede Donald Trump retrasar la elección presidencial de Estados Unidos?

El presidente Donald Trump insinuó este jueves que, por primera vez en la historia, se podría “demorar” la elección presidencial en Estados Unidos.

Las fechas de las elecciones están fijadas en la ley federal, y no pueden ser cambiadas excepto por el Congreso. Deben de celebrarse el primer martes de noviembre de cada cuatro años. En esta ocasión serán para el 3 de noviembre próximo. La Constitución no prevé un aplazamiento de la juramentación del presidente el 20 de enero de 2021.

Trump tuiteó: “Con el Voto Universal por Correo (no el Voto en Ausencia, que es bueno), 2020 será la Elección más IMPRECISA / FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para Estados Unidos. Demorar la Elección hasta que la gente pueda votar de manera debida y con seguridad???”

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020