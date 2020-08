Jóvenes optan por trabajar en vez de estudiar en línea

La pandemia por el Covid-19 ha obligado a que distintos centros educativos a nivel medio superior y superior se vean obligados a dar clases en línea, esto debido a que por recomendación de las autoridades, las actividades presenciales únicamente se retomarán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, sin embargo, a muchos jóvenes no les agrada del todo la idea de tomar clases en línea y han optado por hacer una pausa en sus estudios.

Tal y como revela el medio Vanguardia, especialmente en Saltillo, Coahuila, decenas de jóvenes han decidido optar por desempeñar una actividad laboral y no estudiar, al menos hasta que las condiciones les permitan volver a sus estudios de manera presencial.

Esto se debe a que muchos de ellos no encuentran el mismo interés, así como las garantías de que puedan aprender, estudiando a distancia, así como la falta de recursos en algunos casos para hacerlo, ya que contar con el equipo necesario para este tipo de actividades no es sencillo, en especial si se está cursando una licenciatura, la cual requiere mayor demanda e inversión.

Algunos testimonios recabados por el medio ya citado, detallan sus situaciones personales. Tal es el caso de una joven de 17 años, quien tenía pensado ingresar a la Facultad de Medicina, pero debido a la pandemia decidió hacer una pausa y trabajar para ayudar en los gastos del hogar, y así recaudar los fondos necesarios para posteriormente financiar sus estudios de manera presencial.

“Ni siquiera es virtual, solo te mandan correos o mensajes con las tareas que debes entregar y así no aprendes nada, mejor me pongo a trabajar y el otro año sigo estudiando. Se me hace un desperdicio cursar un semestre más en línea y pagar las cuotas de mensualidad e inscripción que son caras, además de que no todos tenemos una computadora en condiciones para lo que piden los profesores”, expresó una joven que dejó sus estudios.

