Actas del Consejo de Pemex comprobarán compra de Agronitrogenados: AMLO

El registro en actas de quienes votaron a favor de la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados podría estar ya en manos de la Fiscalía General de la República, como parte de las pruebas por el caso Odebrecht.

El presidente de la República dijo que Emilio Lozoya, quien fue extraditado de España y enfrenta un proceso penal en calidad de testigo colaborador, es importante por la información que está dispuesto a brindar.

Emilio Lozoya se enefrenta a sus segunda audiencia ante la FGR. / Foto: Cuartoscuro

“Él es un testigo de primera porque él era director de Pemex, entonces era miembro del Consejo de Administración de Pemex”, dijo.

Añadió que cada consejo tiene actas, donde se queda registro de votaciones, intervenciones y posturas.

“En todos los consejos de administración de las empresas públicas se levantan actas, hay una orden del día, se va tomando nota de la intervención de cada consejero y se apunta también sobre la postura de cada consejero y al final se vota y se sabe también, por las actas que deben de existir, quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra”.

En el caso de quienes votaron a favor de la compra de la planta subsidiaria de Altos Hornos de México con más de 30 años de antigüedad y 18 años inactiva, las actas podrían estar ya en manos de la FGR, como prueba.

“Tengo entendido, que la mayoría votó a favor, por eso se aprobó lo de la planta de fertilizantes, pero también hubieron (sic) quienes votaron en contra y esto es también importante, y sobre todo, en las actas tiene qué aparecer por qué no estuvieron de acuerdo.

AMLO ante dichos de Toledo: ‘No son los secretarios responsables de decisiones’ El presidente aseguró no haber recibido renuncia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

“Es una información básica y es oficial, no pueden decir que es una prueba que no ayude, es fehaciente, sólo que no existieran las actas, pero deben de estar tanto en Pemex, como en la Secretaría de Energía, y ya deben de estar hasta en los expedientes de la Fiscalía”, explicó.

EPN y Emilio Lozoya / Foto: Cuartoscuro

Dijo que el conocer a los integrantes del consejo que aprobaron la compra multimillonaría, pondría de manifiesto la asociación delictuosa entre funcionarios y empresarios.

“Por eso este caso del señor Lozoya es muy importante porque tiene muchas implicaciones, tiene qué ver con el comportamiento de funcionarios, tiene qué ver con el comportamiento de ciudadanos supuestamente independientes porque se fue creando la moda de meter a todos los consejos de administración a ciudadanos aparentemente independientes, con el propósito de que se lograra una mayor transparencia y sobre todo, de que no hubiese corrupción, pero estos independientes pues no lo eran al final en muchos casos”, concluyó.

