Barbosa advierte auditoría a la Secretaría de Cultura

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que habrá auditoría a la Secretaría de Cultura tras la salida de Julio Glockner Rossainz, quién a través de una carta de despedida expuso irregularidades y desencuentros con el mandatario a su paso por la dependencia.

El titular del Ejecutivo Estatal lanzó una advertencia al exfuncionario para no ventilar las razones de su salida de manera pública, pues dijo que en todo caso sería la Secretaría de la Función Pública la que podría dar detalles al respecto, por lo que le pidió ser prudente.

"Si él quiere discutir las causas por las cuales él considera que yo tome la decisión para relevarlo, le sugiero que no lo haga porque yo no he hecho lo contrario y porque soy un profesional (…). Entonces que no lo haga, porque en el momento que lo haga pues yo faltaré al profesionalismo como jefe del Ejecutivo”, declaró.

Este 5 de agosto, el ex secretario reveló a través de una carta acciones de "corrupción, arrogancia, simulaciones, deslealtad y chismorreo" dentro de la dependencia de cultura, por lo que se exculpa de que durante su gestión no haya logrado un avance visible.

Glockner Rossains señaló que recibió quejas de la Orquesta Filarmónica de Puebla, anteriormente llamada Filarmónica 5 de Mayo, respecto a acoso sexual, despidos injustificados, renta de instrumentos y falta de pagos por su trabajo.

También acusó que la instalación de la Réplica de la Capilla Sixtina en Puebla estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Arquidiócesis, por lo que sorprendió que le fuera atribuida la clausura por no haber tramitado los permisos correspondientes ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Lo anterior provocó un distanciamiento con el gobernador estatal al punto de que el pasado 27 de julio, Barbosa Huerta anunció su renuncia, misma que se hizo efectiva este mes.