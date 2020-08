Caribe Mexicano: lo mejor de Dos Mundos en tu paladar

De norte a sur, la gastronomía quintanarroense está compuesta por un sinfín de platillos que no sólo satisfacen los antojos; además complacen a los paladares más exigentes al concentrar una amplia variedad de sazones e influencias, gracias a la mezcla de lo mejor de dos mundos; desde el imprescindible ceviche de la región caribeña, hasta los antojitos regionales que evocan la tradición y cultura maya, presentes en todos sus destinos.

Reconocidos como Mejor Destino Culinario en 2019 por los Travvy Awards, Cancún y Riviera Maya cuentan con chefs internacionales que fusionan los sabores de la cocina mexicana con atractivas propuestas que invitan al turista a aventurarse con nuevas sensaciones. Además, La Liste 2020, famosa lista parisina que enumera a los mil mejores restaurantes del mundo, resaltó la excelencia de Quintana Roo al considerar a Fantino at The Ritz Carlton, Cancun; The Club Grill, Tempo by Martín Berasategui; Benazuza, Le Basilic y Le Chique en Cancún; Cocina de Autor, Ramona y La Marea at Viceroy, en Riviera Maya.

En Riviera Maya se pueden encontrar algunos restaurantes de renombre internacional como Le Chique, dirigido por el chef Jonatan Gómez Luna, que ha sido reconocido como uno de los 50 mejores de América Latina y que forma parte del primer colectivo solidario de América Latina Stellar Collective.

Otro destino que consiente los paladares con sabor del mar es Isla Mujeres con su platillo representativo Tikin Xiik’, que consiste en la preparación de un pescado con recaudo rojo o achiote asado a las brasas. Además de degustar deliciosos sabores, los restaurantes tienen espectaculares vistas de los atardeceres del caribe.

En los arrecifes de Banco Chinchorro, Puerto Morelos y Cozumel, la población de pez león ha crecido de manera acelerada, por ello se ha promovido la captura de la especie en torneos de pesca deportiva y para su consumo; así que en estos destinos los tacos de chicharrón de pez león son imperdibles, al igual que el ceviche, a la plancha o empanizado con coco.

Para disfrutar al máximo del Caribe Mexicano es necesario sumergirse no sólo en sus aguas turquesa y adentrarse en la selva, sino también en sus sabores, colores y olores que muestran la cultura y tradición gastronómica de la región, que va desde icónicos platillos mayas hasta las últimas influencias internacionales, lo cual lo hace un destino imperdible.

En el Caribe Mexicano encontrarás los mejores platillos de la cocina del mar. / Dreamstime

¿Gustas? Una probadita de lo que encontrarás en este paraíso

Restaurant HA’

Un imperdible en el Hotel Xcaret México; dirigido por el primer chef mexicano en ganar una estrella Michelin, Carlos Gaytán, este espacio ofrece un viaje culinario maridado con los mejores vinos mexicanos.

Marquesitas

Son crepas crujientes enrolladas rellenas de queso bola, que se encuentran en el emblemático Parque de las Palapas, hasta platillos que fusionan lo mejor del mar y la tierra como los esquites con tuétano.

Pizza de langosta

Represetantiva de la isla de Holbox, en la que los menús son elaborados a base de mariscos frescos con técnicas de la cocina tradicional maya, mexicana e internacional.

Restaurant México Lindo

Su cocina presenta platillos elaborados con insumos desde el propio huerto del restaurante, siendo una oportunidad para los amantes de lo natural y orgánico, se ubica en Puerto Morelos. Una experiencia fuera de lo convencional.