Niega Barbosa ofrecer dinero a periodistas

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta negó entregar apoyos económicos mensuales a reporteros que dan cobertura a sus acciones de gobierno y señaló que detrás de “la infamia” están políticos que se han dedicado a “atacarlo por todos lados”.

Durante la conferencia de prensa, la reportera Yazmin Curiel, del diario local Intolerancia, rechazó los señalamiento del documento filtrado en redes a través de la cuenta de Twitter Desgobierno de Puebla, en donde aparece su nombre junto con el de 11 periodistas que supuestamente reciben de tres mil 500 a cinco mil pesos por hacer “preguntas a modo”.

¡Indignante! Filtran lista donde @MBarbosaMX asigna un apoyo mensual a través de la @CCSGobPue a reporteros que dan cobertura a su gobierno, con razón diario las preguntas a modo de estos seudo medios@JoseJuanEsp @abel_cuba @Juarez_VH @elsoldepuebla1 @bereymar @jmmecinas pic.twitter.com/0pTiYmiLGa — Desgobierno Puebla (@desgob_pue) August 5, 2020

El mandatario poblano respondió que su gobierno se limita a esas prácticas e incluso aseguró que pese a los “golpeteos” de la prensa, ninguna pregunta le incomoda.

“Dejo claro que nunca he entregado alguna cantidad a ninguno de ustedes, así como no les he hecho ninguna sugerencia sobre una línea editorial, jamás los hemos presionado, jamás los hemos amenazado, ha sido absoluta libertad, todos los días contesto preguntas, me vapulean y no pasa nada, yo no me incomodo con las preguntas”, declaró.

Señaló que las personas detrás de la cuenta que publicó el supuesto documento firmado por Verónica Vélez, actual coordinadora de Comunicación y Agenda Digital, son: Pedro Gómez, ex funcionario estatal, “titular abierto y encubierto de espectaculares”, el diputado federal, Fernando Manzanilla y la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta.