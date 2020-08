Tormentas eléctricas azotarán CDMX toda la semana

Una nueva semana inicia pero el panorama meteorológico no tiene planes de cambiar en los próximos días. El pronóstico del clima CDMX hoy prevé lluvias con descargas eléctricas en la tarde y noche.

Un canal de baja presión continúa recorriendo el centro del país, por lo que genera chubascos incluso en el Valle de México.

Avión con 191 pasajeros se parte en dos tras aterrizaje fallido en la India Las imágenes proporcionadas por los funcionarios del aeropuerto muestran el fuselaje destrozado de la aeronave, mientras los trabajadores de emergencia están en la escena

Así estará el clima CDMX hoy

Según The Weather Channel, la mañana estará nublada con pocas probabilidades de lluvias. La temperatura máxima será de 23º C y la mínima de 14º C.

Las tormentas eléctricas comenzarán a media tarde y se extenderán hasta la noche. Un clima fresco prevalecerá al final del día debido a las precipitaciones.

Ante este panorama, se recomienda permanecer en resguardo, ya que pueden presentarse ráfagas de viento o granizadas.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una nueva onda tropical ingresará por el sureste mexicano. Un posible ciclón tropical provocará inestabilidad atmosférica en el occidente.

🇲🇽 Conoce en la Perspectiva #Meteorológica los efectos que ocasionan en #México canales de #BajaPresión, la #OndaTropical 25, una zona de inestabilidad con rápido desarrollo ciclónico y un sistema de #AltaPresión. Más información en https://t.co/nN4aGahvyl pic.twitter.com/akNhZw6DVw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 7, 2020

Las lluvias también persistirán en el sur y sureste del territorio. Sin embargo, en el noroeste, un sistema de alta presión ocasionará temperaturas mayores a 40º C.

Este es el reporte detallado de Conagua sobre el clima en México lunes 10 de agosto 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Nayarit, Jalisco, Guerrero, Estado de México y Tabasco.

Nayarit, Jalisco, Guerrero, Estado de México y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tlaxcala.

Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tlaxcala. Lluvias aisladas: Coahuila y Nuevo León.

Coahuila y Nuevo León. Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec

Istmo y Golfo de Tehuantepec Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

También le puede interesar: