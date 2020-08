"Sí habrá Grito de Independencia en Puebla" afirma Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que en Puebla sí habrá Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, aunque dijo que esperará a que la fecha esté cercana para definir las condiciones de cómo se realizará esta festividad mexicana.

"Si habrá Grito, las condiciones son las que no se pueden definir en este momento, pero si habrá Grito, vamos a ver qué condiciones hay en ese momento para que pueda llevarse a cabo esa gran fiesta patria Mexicana y lo haremos, claro que sí", declaró.

Asimismo, al preguntarle sobre la Feria de Puebla, la cual estaba programada para el mes de mayo pero por la pandemia se reprogramó para los últimos meses de año, el mandatario estatal descartó que se lleve a cabo este 2020.

"Definitivamente en 2020 no habrá Feria de Puebla, no estamos en condiciones de que haya un evento masivo o limitado. Prepararemos una gran Feria de Puebla, la que iba a ser en 2020, para 2021, pero en este año no habrá feria porque no hay condiciones", apuntó.

