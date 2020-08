Él era Jonathan Santos, activista LGBT+ asesinado en Jalisco

El pasado martes fue encontrado el cuerpo sin vida de Jonathan Santos, activista LGBT+ de Jalisco, por lo que este miércoles en redes sociales se pidió a las autoridades esclarecer el homicidio del joven estudiante de preparatoria, en Twitter se hizo tendencia la etiqueta #JusticiaparaJonathanSantos.

El joven de 24 años era estudiante de la Escuela Politécnica Matute Remus, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, lo cual fue confirmado por Ricardo Villanueva, rector general de la institución.

En redes sociales varias personas condenaron su homicidio, entre ellas Aranza Cano, activista LGBT+ y fundadora de la organización Avem México, cuyo objetivo es visibilizar, proteger y defender los derechos de la comunidad LGBT.

Fue ella quien confirmó que Santos era integrante de su organización y participaba en la red universitaria en la escuela a la que asistía a clases.

“Lamento profundamente la muerte de Jonathan, quien era compañero en la red universitaria @udg_oficial. Es inaceptable que la comunidad LGBT+ siga siendo víctima de crímenes de odio como éste. Esperemos encuentren a los responsables. #JusticiaParaJonathanSantos #NoMasHomofobia”, escribió.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de Jalisco, el cuerpo de Jonathan Santos fue encontrado en un terreno en Zapopan, donde fue abandonado tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza.

En esa red social se emitieron mensajes de apoyo a la familia y en contra del los crímenes de odio, así como para pedir a las autoridades que la investigación sea llevada con perspectiva de diversidad sexual.

Estas son algunas de las expresiones en redes sociales:

No somos la generación de cristal, somos la generación q está harta de su racismo, machismo, homofobia…

Les molesta pq ya no pueden discriminar cómodamente porque ya no nos vamos a callar. Tienen tan normalizadas sus conductas que no se dan cuenta. #JusticiaparaJonathanSantos https://t.co/jrjdtu6HWL

