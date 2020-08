Responde López Obrador a críticas por las vacaciones de su hijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas sobre su hijo Jesús Ernesto por pasar el fin de semana en Acapulco, pese a las medidas sanitarias recomendadas de aislamiento por la pandemia de Covid-19.

“Que va mi hijo Jesús a la playa en Acapulco y video, gran noticia. ¿Qué, no puede ir Jesús, su mamá?, ¿no puede ir a la playa?, ¿cuál es el delito?”, cuestionó.

Señaló que, la recuperación de empleos y el manejo de la crisis sanitaria ha dado resultados positivos, que no obstante, han sido criticados por sus adversarios.

“Nuestros adversarios están muy molestos por otras cosas, entonces no nos aceptan nada, pero -y ofrezco disculpas por las comparaciones- pero si se compara a México, vamos a decir, con España, y ofrezco disculpa a los españoles y al gobierno español, las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor a nosotros.

“Nuestros adversarios pues no van a aceptar nada, siguen como desquiciados, queriendo que haya más muertos, o sea, algo lamentable, muy enojados, con ataques irracionales”, expresó.

López Obrador señaló que es un síntoma de que se está avanzando en el proceso de la cuarta transformación e ironizó las protestas en Querétaro.

“Ayer me dio hasta risa porque estos que protestan en carros, que tienen todo su derecho a hacerlo y que nunca van a ser reprimidos, porque nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, me llamaba la atención que es un grupo conservador que al mismo tiempo está hablando de que estamos llevando el país al comunismo, porque se atiende a la gente necesitada, a la gente pobre.

“Estaban coreando en la plaza de Querétaro, en Plaza de Armas, ‘el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido’, entonces, no hay congruencia, nada más es el coraje pues, no es un asunto articulado, sino es el enojo, la rabia”, añadió.

El presidente criticó que a su parecer, en otros sexenios, no se criticara el uso de helicópteros del Estado Mayor Presidencial para llevar a la familia de vacaciones, así como las casas del gobierno a su disposición.

“Sigo ofreciendo disculpas por todas las molestias que causa la transformación, pero vamos a seguir adelante buscando que las cosas mejoren”, concluyó.

Este domingo, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente criticó a través de sus redes sociales a Twitter.

Beatriz Gutiérrez Müller acusa a Twitter de recibir dinero a cambio de permitir ‘mensajes denigrantes’ A través de su cuenta de Twitter, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó nuevamente esta red social por supuestos mensajes denigrantes en contra de su hijo

Acusó a la red social de permitir constantes comentarios denigrantes hacia los menores de edad, aseverando que dicha libertad por parte de la red social es gracias a que reciben dinero a cambio de mostrar, sin ningún tipo de censura, estos comentarios.

Ay @TwitterMexico @TwitterSeguro @TwitterLatAm tú y tu permisividad con mensajes que denigran a los menores de edad. ¿Todo eso por dinero? Qué mal. Necesitamos redes sociales con ética y transparencia. ¿Cuándo nos informas cuánto te pagan por esa sucia tarea? — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) August 16, 2020

La profesora, en reiteradas ocasiones, ha acusado a Twitter de no ser transparente y financiar supuestos ‘bots’ que se dedican a atacar con comentarios.

