Trump impondrá peaje a autos que ingresen a EU desde México para pagar muro

Rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos a celebrarse el próximo noviembre y en medio de su campaña para la reelección, Donald Trump volvió a referirse al muro fronterizo con México, la que es hasta ahora la promesa más fuerte a sus votantes.

Desde Arizona, este martes anunció que impondrá una tarifa de peaje a los autos que lleguen a Estados Unidos desde México.

Trump, at border event, says that he is going to put a "toll" on cars coming into the US from Mexico to get Mexico to pay for the wall. Offers no other details

— Shannon Pettypiece (@spettypi) August 18, 2020