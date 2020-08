Iniciarán con rescate de la memoria histórica en juntas auxiliares de Puebla

El Ayuntamiento de Puebla iniciará con el rescate de archivos históricos en las 17 juntas auxiliares con una inversión de 2.3 millones de pesos, iniciando con Ignacio Romero Vargas, y que se estima se podría recuperar hasta 100 metros lineales de documentos.

En rueda de prensa, el director del Archivo Municipal, Alejandro Hernández Maimone apuntó que esta es la oportunidad que tienen los ediles auxiliares de que la historia de su trabajo durante este trienio pase a las siguientes generaciones, pues “destruir este archivo es mutilar la historia”.

Destacó que hay juntas que no tienen ningún documento administrativo y otras que no lo tienen completo, como son Romero Vargas que no cuenta con archivos administrativos; La Libertad solo tiene administrativos de 2011 y del Registro Civil desde 1920; San Jerónimo Caleras tampoco tiene administrativos pero tiene Registro Civil desde 1982 y una hemeroteca importante; San Felipe solo tiene administrativos desde los 30 y de Registro desde 1987.

“Tenemos que ver cómo están amontonados los documentos porque a lo mejor hay una organización logística, sabemos que son 100 metros lineales de documentación la que se va a recuperar en las juntas auxiliares”, comentó.

Hernández Maimone agregó que hay ciudadanos que están interesados en donar fotografías o documentos, por lo que se harán mesas de recepción para que posteriormente se presenten ante el INAH y asegurar que se queden a resguardo y bien conservados.