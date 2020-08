“Cambian símbolos nacionales por partidistas”, responde Calderón a Sheinbaum

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Cluadia Sheinbaum, considerara poco inteligentes las expresiones del ex presidente Felipe Calderón respecto al águila juarista que se colocó en el Zócalo al asegurar que se trata de promoción partidista, Calderón respondió que el problema no es al águila, sino que es el emblema de Morena y por eso “son peor que el PRI”.

En su cuenta de Twitter escribió dos mensajes en respuesta a la mandataria capitalina, en el primero de ellos expuso: “@Claudiashein: no se haga. El problema no es que sea el águila de Juárez o de Díaz. El problema es que es el emblema de Morena. Los símbolos nacionales, que debieran unirnos a todos los mexicanos, los están cambiando por símbolos partidistas. En eso también son peor que el PRI”.

Además, aprovechó para hacer una comparación entre Morena y el PRI en el uso de los símbolos del país: “También el PRI se apropió a la mala de los colores de la bandera. Ustedes son peores, porque hay que agregarles hipocresía. Creo que Usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione. #sonPIOres”.

Durante su conferencia de prensa ofrecida la mañana de este 25 agosto, la jefa de Gobierno aseguró que los adornos patrios en el zócalo tienen como objetivo hacer un reconocimiento a la historia de México y a Benito Juárez, por lo que no enarbolan a ningún partido político y quienes lo vean así, están equivocados en sus interpretaciones.

“El águila juarista es parte de nuestra historia nacional, yo creo que hay mucha ignorancia del ex presidente, con todo respeto, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos en donde sale Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México. Entonces no tiene nada ver, tal vez lo que más les moleste es que estamos recuperando los principios de Juárez”, dijo.

