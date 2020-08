Crisis por Covid-19 ‘perdona’ venta de autos seminuevos

La caída en la venta de autos seminuevos fue tres veces menor que la de autos nuevos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

De acuerdo con el informe de la Evolución del Financiamiento Automotriz del primer semestre, se registró un total de 377 mil 765 colocaciones, lo que representó una disminución de 25.6% con respecto a 2019.

Es decir, en la primera mitad del año se vendieron 129 mil 918 unidades menos.

Lo anterior, posiblemente debido a la crisis económica por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, mientras que la venta de vehículos nuevos a crédito tuvo una caída del 28.1%, los seminuevos no fueron tan afectados.

En el mismo periodo, las ventas financiadas de vehículos usados tuvieron una disminución de 8.1%

Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, señaló que del total de colocaciones este semestre, el 15% sonde autos seminuevos.

Esto, representa un aumento de tres puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2019.

Durante este periodo, el 68.47% de los créditos se hicieron a través de una financiera, 3.17% en un autofinanciamiento y 28.36% a través de alguna institución bancaria.

Las instituciones financieras que mayor número de vehículos seminuevos registraron fue Ford Credit y Kia Finance, quienes no presentaron cifra negativa de 2019 a 2020, seguidos de Toyota Financial Services.

Los principales plazos a los que se colocan los financiamientos de vehículos nuevos son: 60,36, 48 y 72 meses para el periodo de referencia. Estos plazos representaron el 78.6% del totalde las colocaciones de vehículos nuevos.

Impulsan plataforma para evitar fraudes en vehículos usados

Debido demanda en la venta de vehículos usados y la necesidad de hacerlo de forma segura, la (AMDA) en colaboración con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI México) y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ayudaron a desarrollar una plataforma para obtener en un sencillo paso, toda la información y el historial de un vehículo.

Se trata de un número de serie o Vin Plus, el cual permitirá validar que el número de serie no esté remarcado y que no esté relacionado con algún delito.

Osiel Velázquez, Director de Operaciones de Cesvi México, explicó que desde el 2000 se inició la tarea de desarrollar un sistema de identificación vehicular y desde entonces ha permitido validar números VIN basándose en las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana y desglosar hasta siete características de un vehículo como marca, modelo, año, motor, planta de ensamble, país de origen y sistemas de seguridad.

El sistema Vin Plus, agregó, ha gestionado más de 30 millones de validaciones de series Vin para sus clientes.

Por otro lado, Recadero Arias, director de la AMIS, señaló que es importante dar certeza jurídica al momento de la adquisición de un vehículo usado.

Fortalecer sistemas para dar seguridad a los compradores de autos usados podría ayudar a desaparecer anuncios en segunda mano y tianguis vehiculares, consideró la AMDA. / Foto: Archivo Cuartoscuro

"Para los compradores y vendedores de vehículos seminuevos es muy importante conocer que dicho vehículo no está vinculado a un hecho ilícito, actualmente existe información pública que permite esta validación, si existe una denuncia con las autoridades correspondientes, la participación del sector asegurador es acercar información relativa a vehículos que hubieran sido robados durante la vigencia de una póliza, con esto seguir sumando a las personas involucradas en este proceso”, dijo.

El Vin plus tendrá un periodo de promoción para que se afilien a través de la página de la AMDA para asociados y después, tendrá un costo y los afiliados deberán gestionar su adquisición.

Finalmente, Guillermo Rosales, señaló que con esta plataforma también se busca favorecer la venta de vehículos usados en un ambiente seguro y disminuir la incidencia delictiva.

“Si tenemos una mayor seguridad, mayores herramientas en el mercado de vehículos usados, esto hará que se incrementen las compras dentro del mercado formal, dejando a un lado la práctica extendida de hacer la adquisición de vehículos usados en tianguis, utilizando compras directas con anuncios, en periódicos o en internet.

“Hemos visto, en los últimos meses, desafortunadamente, la utilización de estos mecanismos para que la delincuencia, no únicamente haga práctica del robo a mano armada, sino en muchos casos, lamentablemente, también llevando al extremo el secuestro o incluso pérdida de la vida por estar buscando la adquisición de un vehículo usado en un ambiente no seguro, esto es lo que las tres instituciones estamos promoviendo, un mercado seguro de vehículos seminuevos”, concluyó.

