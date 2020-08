Samuel García desmiente su renuncia y afirma que sus cuentas fueron hackeadas

Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León despertó este martes aclarando que durante esta madrugada fue víctima de un hackeo en sus redes sociales, esto tras un mensaje en el que se hablaba de su presunta renuncia al partido y en el que culpaba a Luis Donaldo Colosio Riojas.

Lo cierto es que de acuerdo con el equipo de Samuel García, entre la media noche y las 5:00 am de este martes, la cuenta de Facebook fue hackeada, misma que posteriormente logró recuperarse para que el propio legislador explicara en un breve video la situación.

AL PÚBLICO EN GENERAL: NO SE CONFÍE EN LO PUBLICADO EN ESTA CUENTA HASTA QUE EL MISMO SENADOR SAMUEL GARCÍA APAREZCA EN VIDEO ACLARANDO QUE LA CUENTA YA HA SIDO RECUPERADA. ATTE.

EQUIPO DE SAMUEL GARCÍA Posted by Samuel García on Tuesday, August 25, 2020

“Muy buenos días hoy martes 25 de agosto me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hacheado en la madrugada. Terminé de leer el post en donde renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio; todo eso es falso y más tarde daré un comunicado”, explicó Samuel García.

Estamos recuperando la cuenta. Esperen comunicación oficial. Posted by Samuel García on Tuesday, August 25, 2020

Este fue el mensaje de la presunta renuncia de Samuel García

“A la opinión Pública: Como todos saben con base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gobernatura están acabadas… sin embargo, quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas osas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo”, explica en el inicio de dicho mensaje.

Posteriormente en el mensaje, acusa a Luis Donaldo Colosio Riojas de aprovecharse de la más reciente polémica en la que se le vio involucrado junto a su esposa y se denunció una presunta presión por parte de Dante Delgado para costear gastos de la campaña del propio Colosio, situación que desmintió el legislador.

