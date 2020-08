Malas interpretaciones e ignorancia criticar águila juarista que adorna el zócalo: Sheinbaum

El águila juarista la vemos hasta en los billetes de 20 pesos y los adornos del zócalo no tienen nada que ver con un asunto partidista y si lo ven así son interpretaciones de la gente, refirió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la polémica que ha generado un mosaico que muestra a esta águila histórica que ha utilizado Morena como símbolo de su movimiento.

En conferencia de prensa, precisó que los adornos patrios en el zócalo tienen como objetivo hacer un reconocimiento a la historia de México y a Benito Juárez, y no quieren enarbolar a ningún partido o movimiento.

“Es interpretación de quienes preguntan. (El águila) tiene que ver con reconocer la historia de México, que se recupere, que conozcamos cuál es la historia del Siglo XIX, que es una historia de invasiones y rescate de la República, la historia de lo que representa Juárez en la historia nacional… cualquier otra interpretación están la verdad fuera de lugar, estamos recuperando la historia nacional”, sostuvo.

Son malas interpretaciones comparar el áquila juarista con Morena. / Fito: Especial

En este sentido, precisó que hay algunos que quieren borrar de la historia nacional a Benito Juárez, pero “nosotros lo reinvidicamos”.

De igual forma, calificó de ignorante al expresidente Felipe Calderón, quien a través de su cuenta de Twitter refirió que este adorno viola la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

“El águila juarista es parte de nuestra historia nacional, yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, con todo respeto, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos en donde sale Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México. Entonces no tiene nada ver… tal vez lo que más, más les moleste es que estamos recuperando los principios de Juárez, tal vez es eso lo que esté en el fondo y nosotros no. Queremos reinvindicar al mejor presidente que ha tenido México que es Benito Juárez”, recalcó.

El águila juarista se presenta hasta ene los billetes de 20 pesos. / Cortesía CDMX.

Cabe destacar que esta águila ha sido utilizada por Morena como símbolo en banderas y símbolos e incluso fue utilizada por Andrés Manuel López Obrador cuando rindió protesta en el zócalo como presidente legítimo en 2006.

El diputado local del PAN, Diego Garrido, comentó que denunciarán ante las autoridades electorales y administrativas el uso político y electoral de los símbolos patrios.

Recordó que si bien el águila colocada en el edificio que alberga las oficinas de la Jefatura de Gobierno podría tener similitud con el águila utilizada en alguna época histórica de nuestro país, también ha sido emblema del Morena desde sus inicios, en sus spots y propaganda, lo cual representa el uso indebido de recursos públicos en beneficio de dicho instituto político.

