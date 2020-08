Intensas lluvias vespertinas se registrarán en CDMX este miércoles

El pronóstico del clima CDMX hoy prevé una mañana nublada con intensas lluvias vespertinas y nocturnas, tal y como han transcurrido los últimos días.

Varios fenómenos meteorológicos se encuentran interactuando en zonas altas de la atmósfera, provocando fuertes lluvias en gran parte del país.

Tormenta tropical Laura azota Haití y deja vecindarios vulnerables inundados Con el agua hasta las rodillas, muchos evaluaron el lunes los daños sufridos en sus hogares en la empobrecida costa de Cité Soleil, una comuna en el área metropolitana de Puerto Príncipe

Así estará el clima CDMX hoy

Tras las lluvias de la madrugada, el cielo capitalino amanecerá muy nublado. Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 23º C y la mínima de 15º C.

Las lluvias llegarán después del mediodía y podrán estar acompañadas por descargas eléctricas, ráfagas de viento y hasta granizo. Durante la noche, continuarán los chubascos hasta finalizar el día y parte de la madrugada del jueves.

Así estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y un canal de baja presión en interacción con un potencial ciclón provocará fuerte inestabilidad atmosférica en occidente, centro y sur del territorio nacional.

En la semana, se pronostica un temporal de #Lluvias de intensas a torrenciales en el occidente, sur, sureste y oriente de México, además de #Rachas de #Viento y #Oleaje elevado en costas del litoral del #Pacífico, desde #Oaxaca hasta #BajaCaliforniaSur https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/7YkzYL6whv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2020

La onda tropical 31 recorrerá el sureste mexicano. El clima cálido se mantiene en entidades del norte del país con temperaturas superiores a 40°C. Así nos presenta Conagua el panorama del clima en México miércoles 26 de agosto 2020:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas: Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla.

Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Tabasco.

Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Lluvias aisladas: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura significante: Costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Vientos con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura significante: Costas de Jalisco y Oaxaca.

Costas de Jalisco y Oaxaca. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Costas de Baja California y de Yucatán.

Costas de Baja California y de Yucatán. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur.

Baja California Sur. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Durango, Sinaloa, Veracruz (norte), Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

