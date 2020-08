Denuncian falta de atención de autoridades a víctima de ataque con ácido

La violencia contra las mujeres se ha acrecentado y ahora la diputada Alessandra Rojo denunció que una mujer de Querétaro, víctima de un ataque con ácido, no ha recibido atención por parte de las autoridades correspondientes.

A través de un video en redes sociales, la funcionaria mostró imágenes del ataque que sufrió la mujer, identificada como Gloria, quien acompaña a Rojo de la Vega.

“Mi nombre es Gloria, vivo en Querétaro y fui atacada con ácido hace aproximadamente un mes y hasta el día de hoy no he recibido justicia, no he recibido tratamiento, no se ha investigado nada. No me han hablado, ya fui a la fiscalía y no me resuelven nada, quiero justicia, que empiecen a hacer las cosas, exigirles mi derecho a la salud, para recibir tratamiento y a la justicia”, señaló la afectada.

La coordinadora del Partido Verde exhortó a las autoridades a poner más atención hacia la violencia en contra de la mujer, y no solo cuando estos casos se vuelven virales o existe algún tipo de presión a través de redes sociales.

“Exigimos a la justicia de Querétaro que Gloria tenga justicia, que volteen a ver a las mujeres cuando son violentadas. No se esperen a que esto sea mediático, a que hagamos presión en redes sociales. ¿Qué necesitan para que una mujer tenga justicia? ¿Para qué hagan su trabajo? ¿Es muy difícil garantizar los derechos de una mujer? No es el primer ataque con ácido. Estos ataques están sucediendo alrededor del país. Por eso la ley que impulsamos de manera ejemplar contra los desgraciados que se atreven a atacar a esta mujer”, dijo.

En la publicación también se mostró un número de cuenta para quien pueda ayudar a la afectada con su tratamiento médico.

Que coraje y frustración no avanzar y tener que hacer presión para que una mujer atacada con ÁCIDO sea atendida. ¿Qué necesitan para servir a las mujeres que lo único que piden es su derecho a la salud y a la justicia?.#JusticiaParaGloria @fiscaliaqro@PanchDominguez pic.twitter.com/rtFfDumFsK — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 26, 2020

Por si no lo viste "También traía tatuajes por todo el cuerpo" señala fiscal en Mexicali tras asesinato de Danna

Castigo por ataques

El Congreso del Estado de México aprobó este jueves una reforma al Código Penal local para castigar, hasta con 10 años de cárcel, a quien arroje ácido o sustancias corrosivas, químicas o flamables a una persona.

En la Ciudad de México, apenas en enero de 2020 se modificó la legislación para que los ataques con sustancias corrosivas tengan penas que van de los 9 a 12 años de prisión.

En Oaxaca este año también se aprobó una reforma al Código Penal local para castigar, hasta con 40 años de cárcel, a quien ataque con agentes químicos o sustancias corrosivas a mujeres por razones de género.

Lucha contra el acoso y la violencia

La diputada de la CDMX por parte del Partido Verde Ecologista ha sido una de las principales impulsoras de la Ley Olimpia

Esta ley, aplicada en 17 estados del país, están en contra de las siguientes conductas que atentan contra la intimidad sexual:

Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar vídeos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.