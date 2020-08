“Ingreso de los mexicanos se recuperará después 2030”: Adrián de la Garza

La economía mexicana está “colapsada” y con un panorama poco “halagüeño”; que anticipan un decrecimiento de 12% del PIB en 2020 y la recuperación del ingreso de los mexicanos y sus familias hasta después de 2030, señaló que el director de Asuntos Económicos de Citibanamex, Adrián de la Garza.

En una entrevista con Publimetro, explicó que Segundo Informe de Gobierno del Presidente López Obrador, debe ser aprovechado para enviar señales de confianza y certidumbre a las inversiones y ofrecer apoyos fiscales a las empresas, personas y sectores más afectados por la crisis.

¿Cuál es el diagnóstico para la economía mexicana?

– La última encuesta sobre las expectativas de los analistas privados, que levantó Citibanamex, reporta que no se ve una recuperación en el corto plazo. Llevamos 13 encuestas quincenales con una caída cada vez mayor; que hoy se ubica en un promedio de 9.9% del PIB para 2020.

Sin embargo, debido a que no se ha contenido el contagio del Covid-19 y a que no hay apoyos fiscales a los sectores afectados, hay un alto grado de variabilidad en los pronósticos. Básicamente la estimación más optimista es de una contracción de 7% a 8%; y la más pesimista señala una caída de 12% del PIB para este año.

Los pronósticos no son muy buenos…

– Las perspectivas de crecimiento del país son muy poco halagüeñas. El PIB no va a volver a los niveles que tenía a finales de 2019, sino a mediados de 2025. Eso ya nos habla de un sexenio perdido en términos de crecimiento económico; y si lo vemos en términos del PIB per cápita, el ingreso de los mexicanos no volverá los niveles 2019, sino hasta 2030 o 2031.

¿Cuál es la proyección que tienen en términos de inversión?

– Estimamos que la Inversión Fija Bruta –o gasto que realizan las empresas, maquinaria, equipo e infraestructura­­- tendrá una caída muy severa; con una contracción de 22% en 2020; y una recuperación muy parcial de 4% o 5% en 2021.

Aquí, lo importante es ver estos datos en su conjunto y en el contexto de lo que ha venido pasado en meses y años recientes; desde las cancelaciones del Aeropuerto en Texcoco y de la cervecera Constellation Brands, hasta los cambio de reglas en el sector energético, cuyo impacto ha limitado la llegada de capital a otros sectores. Y sin inversión se restringe el crecimiento del país.

¿Cómo ven el tipo de cambio para este año?

– El consenso de los analistas ven un tipo de cambio de 22.70 para el cierre de este año. Desde marzo, tras una depreciación muy significativa por la crisis del Covid-19, las expectativas han estado bastante estables con una estimación de 22.50 y 23 pesos por dólar.

En materia de empleo, ¿qué puntos hay que destacar?

– Ésta va a ser una crisis de empleo y va ser todavía más dura que la de 2009, cuando estalló la última recesión mundial. En 2019 tuvimos una tasa de desempleo de 3.5%, para este año esperamos casi el doble, de 6.5%; con una recuperación marginal a 6.3% en 2021, lo que es un trancazo.

Pero fijarte sólo en esta variable no alcanza a dimensionar el impacto de la crisis en el mercado laboral. Por ejemplo, esperamos un incremento en la informalidad, subocupación –personas que necesitan trabajar más horas para cubrir sus necesidades básicas- y en los mexicanos que laboran en condiciones críticas.

¿De qué universo hablando, si sumamos a los afectados de todas estas condiciones?

– La verdad es muy difícil de estimar; pero estamos hablando de más de 30 millones de personas que han sido afectadas, de acuerdo a los datos de última Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, publicada por el Inegi.

¿Cuántos empleos se van a perder este año, por el coronavirus?

– Estimamos una caída en la creación neta de empleos, para este año, de 1.4 millones; y para el próximo prevemos una recuperación parcial de alrededor 600 mil nuevos empleo en el año.

En este contexto, ¿cuáles son los puntos más importantes para el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en el paquete económico de 20201, que se presentará este 8 de septiembre?

– En ambos casos lo que nos gustaría ver apoyos fiscales para combatir los daños de la pandemia. Es algo que ha estado ausente en el manejo que le ha dado el gobierno a la crisis del Covid-19, en los últimos seis meses.

Hablamos de apoyos que vayan directamente a los hogares y a las empresas; para mitigar la pérdida de empleo, para incentivar el consumo privado que caerá 12% este año.

Y el segundo punto, es hacer todo lo que se pueda para dar más certidumbre al sector privado; para impulsar la inversión, que como proporción del PIB representaba 20% antes de la pandemia; y que ahora apenas llega a 17%; por las distintas decisiones erráticas y mal tomadas por parte del gobierno en el último año y medio.

