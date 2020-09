Reprocha Barbosa disminución de recursos federales para Puebla

La disminución del 5.1% de recursos federales para Puebla, también se verá reflejada en los proyectos de obra, pues solo contempla recursos para siete proyectos de infraestructura para el estado en 2021.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), presentado este martes ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contempla obras de modernización en cuatro tramos carreteros, entre los que está el Periférico Ecológico, al que se le ha destinado recursos en años previos.

Para dichos proyectos, el Gobierno de México contempla 269 millones 309 mil 362 pesos, mientras que este 2020 dicha dependencia programó 412 millones 566 mil 323 pesos para 10 obras de rehabilitación o modernización de tramos carreteros, es decir, casi el doble de presupuesto.

También se contempla incluir al Aeropuerto Internacional de Huejotzingo en el programa de reestructuración de espacios aéreos, que estará dentro del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), que integran los de la Ciudad de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca, con 3 mil 164 millones 169 mil pesos.

En el PEF también destacan proyectos encabezados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como es la demolición, sustitución y restauración de los servicios de Quirófanos, Urgencias del Hospital General de Metepec, así como la ampliación con 56 camas en el área de estacionamiento del Hospital General Zona 20“La Margarita”, también contemplada este año.

Para los proyectos anteriores se erogarán otros 276 millones 166 mil 505 pesos. Sin embargo, este 2020 no se contempla la demolición del hospital San Alejandro, luego de quedar inoperante por los sismos de septiembre de 2017, y pese a que este año se destinaron dos mil 123 millones 439 mil 310 pesos para ello.

Para las obras encabezadas por el IMSS, este año en total la Federación autorizó 2 mil 401 millones 385 mil 959 pesos para seis proyectos de inversión.

La diferencia de un año a otro, tan solo en lo proyectado por ambas dependencias es de 80.7%, pues pasó de dos mil 813 millones 952 mil 282 pesos en este año a 545 millones 475 mil 867 pesos para 2021.

A su vez, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta se dijo inconforme con la reducción del 5.1% al presupuesto de Puebla para 2021; no obstante, aseguró que no habrá nuevos impuestos, por lo que la estrategia se enfocaría en aumentar la capacidad de recaudación en las contribuciones actuales.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano reprochó nuevamente la falta de apoyo por parte de la Federación durante este año ya que reiteró, el estado “no ha recibido ni un peso”, aún con eso, sostuvo que no bajarán la guardia para poder generar los mejores programas y las mejores políticas públicas.

“No me gusta el presupuesto de la Federación y no me gusta que le bajen 5% a Puebla, a todos los estados, no me gusta porque tampoco hay un solo peso invertido de la Federación en nuestro estado”, expresó.