Sheinbaum presume a Gatell 6 mil pruebas al día y uso de cubrebocas en la CDMX

Al rendir un informe sobre las acciones que ha emprendido la CDMX contra el Covid-19, en donde se destacó el uso de cubrebocas y la realización de pruebas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, subrayó que hay coordinación y no discusiones en estos temas con el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, quien estuvo presente en el evento y con cubrebocas.

Lo anterior, a pesar de que el funcionario federal ha dicho en múltiples ocasiones que la atención de enfermos de Covid-19 y el control de la epidemia no depende de la realización de pruebas, y que el uso obligatorio del cubrebocas pondría en riesgo los derechos humanos de los habitantes.

“La realización de pruebas como parte del trabajo territorial: aquí ha habido una discusión de si Hugo (López-Gatell) no llama a pruebas y nosotros sí llamamos a pruebas, pero en realidad ha sido un trabajo coordinado, porque lo que siempre se planteó es: las pruebas per se, si no van acompañadas de un trabajo territorial en donde se informe a la ciudadanía que si es positivo tiene que guardar ciertas acciones, las pruebas per se no tendrían el impacto que tienen”, destacó la jefa de gobierno.

En este sentido, precisó que la administración capitalina realiza casi seis mil pruebas diarias con un índice de positividad de 25%. Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que en la CDMX sí se orienta a la población a usar el cubrebocas, esto an alusión a que el subsecretario de salud no lo hace durante sus conferencias nocturnas.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso de cubrebocas en lugares públicos para evitar la propagación del virus, y criticó a México por realizar pocas pruebas para detecrar el virus, en promedio tres por cada 100 mil habitantes.

Durante su informe, la jefa de gobierno destacó que gracias al trabajo que han realizado distintas autoridades y funcionarios, se logró controlar el Covid-19 y no han existido rebrotes a pesar de que ya se han reabierto distintas actividades.

Recordó que hace algunas semanas hubo un brote en la Central de Abastos que pudo ser controlado y destacó que la CDMX se encuentra de pie y abierta, no como ocurrió en otros países en donde se tuvieron que cerrar los aeropuertos e imponer medidas punitivas.

“La CDMX nunca ha cerrado sus puertas, el aeropuerto siempre estuvo abierto, las terminales de autobuses siempre estuvieron abiertas, se recibe a cualquier persona enferma, independientemente del lugar de donde provenga y aun así, a diferencia de muchas otras ciudades del mundo que siguen cerradas sus puertas, hemos logrado esta contención de la pandemia”, presumió.

“Nosotros sí orientamos al uso del cubrebocas particularmente en la ciudad, una ciudad densamente poblada en donde consideramos que era importante… hay días que realizamos 6 mil pruebas, claro que cuando uno habla de Nueva York, que realiza 50 mil pruebas pues es otra circunstancia”, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno.

“El cubrebocas es un instrumento auxiliar de la prevención de las enfermedades respiratorias, en este caso de Covid-19. Es un instrumento que se conoce que puede interferir con la salida de las partículas líquidas en la nariz y la boca que lleva el virus… En cambio, no hay evidencia científica útil, y lo más probable es que no sea una cualidad del cubrebocas, que sea capaz de interferir con la llegada de los virus”, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud.

