Embajadas mexicanas dan Grito de Independencia

La ceremonia por 210 aniversario del Grito de Independencia de México fue celebrado por las representaciones diplomáticas en el extranjero, por lo que varias embajadas llevaron a cabo el tradicional grito lo encabezaron los embajadores.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de las ceremonias, las cuales fueron con pocos asistentes para guardar la sana distancia, como fue el caso de las embajadas en Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Perú, Argentina, entre otras naciones.

Así fueron las ceremonias:

