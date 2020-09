Alcaldesa de Hermosillo afirma que los narcotraficantes deben ser fusilados

Durante su segundo informe de gobierno, la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida Teresa López Cárdenas, consideró que en México se debe fusilar a los narcotraficantes, a quienes catalogó como 'traidores a la patria', pues afirmó que se deben seguir los ejemplos de otros países del mundo en donde se aplica justicia de dicha manera.

"Así como hay pandemia contra el Covid-19, también la hay pero de metanfetaminas, de cristal que se ha apoderado de la vida de cientos y miles todos los días y hemos guardado silencio como una sociedad cobarde que no quiere hacerle frente. Los traidores a la patria deberían ser fusilados por envenenar a niños y jóvenes", explicó la alcaldesa.

López Cárdenas hizo un llamado a las autoridades del país, especialmente a los gobiernos a hacerle frente a la situación del narcotráfico y enfrentarla sin temor para así conseguir el principal objetivo que es erradicar dicho problema.

"A los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo, ¿vamos a seguir haciéndonos aquellos omisios gobernantes que con temor no son capaces de enfrentar esta situación o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos realmente a erradicar lo que sucede en Hermosillo?. Al narcotráfico no se le debe de enfrentar con las armas, al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe de fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo", agregó.

Asimismo durante el informe, aseguró que se debe fortalecer la lucha y la prevención contra las adicciones, anunciando así la inaguración de un centro de rehabilitación para niños y jóvenes de entre 12 y 17 años que atraviesen por problemas de drogadicción, aunque recalcó que la construcción de centros de rehabilitación no es la solución al problema, así como tampoco lo son las estrategias del gobierno federal de congelar las cuentas al narcotráfico.

"De que nos sirve tantos programas, de que nos sirve una clínica si todos los días se reparten miles de dosis de drogas en menores, de edad, ellos son traidores de la patria y deberíamos de fusilarlos a todos aquellos que les den dosis a menores de edad. No es posible que los alcaldes, los gobernadores, las gobernadoras y todo el gobierno federal se mantenga callado frente a esta situación, no solamente se trata de congelar las cuentas, sino de enfrentar al narcotráfico con valor y decirles que al menos aquí en Hermosillo no podrán pactar con la autoridad municipal", sentenció.

