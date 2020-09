Héctor Astudillo descarta que Guerrero regrese a semáforo rojo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que la entidad no regresará al semáforo epidemiológico rojo, pese a que se había logrado estar en amarillo y debido al incremento de los casos volvió a naranja; por esta situación se implementarán medidas más rigurosas para evitar la propagación de la enfermedad.

El mandatario estatal dijo que las acciones contemplan reducir entre 10 y 20 por ciento la capacidad de operación de ciertos lugares, pues se ha demostrado que realizarlas ha funcionado, además de tener mayor vigilancia en las playas.

Las medidas contemplan que los yates no vayan con demasiadas personas y que cumplan con las condiciones de sanidad, además se cuidará que los visitantes que llegan por autobús usen cubrebocas, también se reforzará la vigilancia en los mercados de Tixtla y Ometepec por el incremento en los contagios.

Héctor Astudillo consideró que con la aplicación de esas medidas, a partir del lunes se note la reducción en los casos de Covid-19, con el propósito de poder cambiar de color en el semáforo y regresar a amarillo.

“El sémoforo rojo entiendo que ya no existe, estamos en el semáforo más bajo y por eso hay que trabajar con gran determinación convocar a todos, insistir en la colaboración de todas las autoridades y de la sociedad en su conjunto, de todos lo que tienen relación con los hoteles, restaurantes y comercios para que no pierdan de vista la importancia de trabajar juntos en torno a este problema que no ha desaparecido”, declaró a medios el gobernador.

(Con información de El Sol de Acapulco)

